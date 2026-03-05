China majorează bugetul apărării cu 7%, continuând ritmul consolidării capacităților de securitate

Autoritățile chineze au anunțat joi că bugetul pentru apărare va crește cu 7% în 2026, ajungând la un total de 276.8 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Ministerului de Finanțe.

Creșterea este ușor mai mică decât cea din anul precedent, când majorarea a fost de 7.2%, însă rămâne în linie cu ritmul constant de creștere înregistrat în ultimul deceniu, notează AFP.

Deși bugetul militar al Chinei este al doilea cel mai mare din lume, acesta rămâne de aproximativ trei ori mai mic decât cel al Statelor Unite.

La nivel global, Statele Unite cu 997 de miliarde de dolari, continuă să înregistreze cele mai mari cheltuieli militare, urmate de China și Rusia (149 miliarde de dolari).

În topul statelor cu cele mai mari bugete de apărare se mai află Germania (88.5 miliarde), India (86.1), Regatul Unit (81.8), Arabia Saudită (80.3), Ucraina și Franța, ambele cu 64.7 miliarde, potrivit Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm.