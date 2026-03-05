Prima pagină » Știrile zilei » China majorează bugetul apărării cu 7%, continuând ritmul consolidării capacităților de securitate

China majorează bugetul apărării cu 7%, continuând ritmul consolidării capacităților de securitate

China a anunțat că își va crește bugetul pentru apărare cu 7% în 2026, ajungând la aproximativ 276 miliarde de dolari, menținând un ritm similar de creștere a cheltuielilor militare din ultimii ani.
China majorează bugetul apărării cu 7%, continuând ritmul consolidării capacităților de securitate
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
05 mart. 2026, 08:03, Știri externe

Autoritățile chineze au anunțat joi că bugetul pentru apărare va crește cu 7% în 2026, ajungând la un total de  276.8 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Ministerului de Finanțe.

Creșterea este ușor mai mică decât cea din anul precedent, când majorarea a fost de 7.2%, însă rămâne în linie cu ritmul constant de creștere înregistrat în ultimul deceniu, notează AFP

Deși bugetul militar al Chinei este al doilea cel mai mare din lume, acesta rămâne de aproximativ trei ori mai mic decât cel al Statelor Unite. 

La nivel global, Statele Unite cu 997 de miliarde de dolari, continuă să înregistreze cele mai mari cheltuieli militare, urmate de China și Rusia (149 miliarde de dolari).

În topul statelor cu cele mai mari bugete de apărare se mai află Germania (88.5 miliarde), India (86.1), Regatul Unit (81.8), Arabia Saudită (80.3), Ucraina și Franța, ambele cu 64.7 miliarde, potrivit Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm. 

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
Gandul
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Deputatul condamnat în dosarul ANRP își cere șpaga înapoi. Theodor Nicolescu vrea de la stat 6,2 milioane de lei, considerând confiscarea o „eroare judiciară”
Libertatea
Dureri de urechi, pierderea auzului sau amețeli? Semne pe care medicii spun că nu ar trebui să le ignorați
CSID
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor