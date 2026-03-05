Războiul din Iran ar putea accelera trecerea la piețe financiare deschise 24/7

Primele atacuri asupra Iranului au fost anunțate sâmbătă dimineață. Operațiunea „Epic Fury” a fost pornită când bursele din SUA, Europa și Asia nu erau deschise. Majoritatea piețelor financiare funcționează doar de luni până vineri, ceea ce înseamnă că evenimentele majore care au loc în weekend nu pot fi reflectate imediat în prețuri. De obicei, reacțiile investitorilor apar abia la redeschiderea tranzacțiilor, luni dimineață, scrie Euronews.

În trecut, investitorii ar fi fost nevoiți să aștepte redeschiderea contractelor futures sau a burselor pentru a evalua impactul unui astfel de șoc geopolitic.

Criptomonedele au devenit „piața” în weekend

De această dată, investitorii au avut o alternativă: platformele cripto descentralizate, care funcționează permanent și permit tranzacții aproape instantanee. Una dintre cele mai active a fost platforma Hyperliquid. Aici volumul tranzacțiilor a crescut rapid, atingând aproximativ 200 de milioane de dolari într-un interval de 24 de ore.

Contractele legate de petrol tranzacționate pe această platformă au crescut cu peste 5% imediat după anunțul atacurilor. S-au oferit astfel primele semnale privind reacția piețelor înainte de redeschiderea burselor tradiționale. În același timp, tokenul Tether Gold (XAUT), susținut de rezerve de aur fizic, a depășit un volum de tranzacționare de 300 de milioane de dolari în doar 24 de ore.

Presiune tot mai mare pentru piețe financiare deschise permanent

Succesul platformelor cripto în timpul acestui weekend tensionat pune presiune pe bursele tradiționale să extindă programul de tranzacționare. New York Stock Exchange lucrează deja la o platformă bazată pe blockchain. Aceasta va permite tranzacționarea continuă a acțiunilor și ETF-urilor, cu decontare instantanee.

De asemenea, Nasdaq a propus extinderea programului de tranzacționare a acțiunilor la aproximativ 23 de ore pe zi. Aceste inițiative sunt motivate de frecvența tot mai mare a evenimentelor geopolitice sau economice majore care apar în afara orelor tradiționale de tranzacționare.

Legislația cripto rămâne blocată în SUA

Deși infrastructura cripto a demonstrat că poate funcționa eficient în timpul unei crize globale, cadrul legislativ din Statele Unite rămâne incert. Un proiect de lege important pentru reglementarea pieței cripto, denumit Digital Asset Market Clarity Act, a trecut de Camera Reprezentanților în 2025. Deocamdata a rămas blocat în Senat din cauza disputelor dintre sectorul bancar și industria cripto.

Chiar și intervenția publică a președintelui Donald Trump nu a reușit până acum să deblocheze procesul legislativ.

Un moment care ar putea schimba piețele financiare

Pentru mulți analiști, weekendul în care a izbucnit conflictul cu Iranul ar putea marca un moment de cotitură pentru finanțele globale. Astfel, pentru prima dată piețele cripto au devenit practic singura platformă unde investitorii au putut reacționa imediat la o criză geopolitică majoră. Practic s-a putut demonstra în timp real potențialul tranzacționării financiare non-stop.