Cele mai riscante afaceri din România. Harta insolvențelor: 5 sectoare fac 77% din insolvențele din România

Cinci sectoare din economie – comerțul, construcțiile, transportul și depozitarea (la pachet), industria prelucrătoare și ospitalitatea (hoteluri și restaurante) – au generat mai bine de trei sferturi (77%) din insolvențele înregistrate în România în 2025, potrivit celei mai recente ediții a Studiului Insolvențelor din România, publicat de Coface.
Sursa: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Gabriel Negreanu
05 mart. 2026, 09:38, Economic

În aceste domenii au intrat în incapacitate de plată 5.824 de firme, dintr-un total de 7.553 de insolvențe la nivelul întregii economii, arată datele din raport, scrie Ziarul Financiar.

Specialiștii explică avansul riscului de insolvență prin tensiuni de lichiditate și degradarea comportamentului de plată, în special în sectoarele dependente de plățile statului, precum lucrările de construcții, dar și în cele influențate direct de consumul privat.

„Riscul de insolvenţă a crescut semnificativ pentru acele sectoare în care lichiditatea este condiţionată (…) de comportamentul de plată al statului român (…) dar şi pentru acele sectoare care depind de comportamentul de consum privat”, a declarat Bogdan Nichişoiu, regional (Central & Eastern Europe) enhanced information manager la Coface.

Concentrarea insolvențelor în câteva industrii trebuie corelată și cu numărul mare de actori economici din fiecare sector, notează raportul. Comerțul este principala „industrie” a României atât ca volum de activitate, cât și ca număr de firme, incluzând de la retail și angro până la auto și distribuție farma. În total economie existau aproape 1,7 milioane de firme active juridic în 2024 (companii și PFA-uri), iar 422.000 declarau comerțul ca activitate, ceea ce înseamnă aproximativ un sfert din total.

Per ansamblu, numărul insolvențelor a crescut cu 3,8% în 2025, la un maxim al ultimilor ani, potrivit Coface. Totodată, numărul companiilor mari intrate în insolvență – cele cu cifră de afaceri de peste 0,5 milioane euro în 2024 – a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani: 684 în 2025, față de 610 în 2024. Coface califică evoluția drept „un semnal de alarmă”.

Pe segmentul măsurilor de prevenție, anul trecut au fost deschise 221 de proceduri de concordat preventiv, de peste două ori mai multe decât în anul anterior.

În privința contextului, Coface menționează impactul conflictului din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, alături de presiunea angajamentului guvernamental de reducere a deficitului bugetar. Pentru 2026, compania anticipează că dinamica economiei va rămâne afectată de inflația ridicată, politica fiscală restrictivă, scăderea consumului privat și riscurile geopolitice, subliniind însă că mediul de afaceri din România rămâne „dinamic”, cu o capacitate ridicată de regenerare.

G4Media
