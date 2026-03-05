Războiul cu Iranul ar putea costa economia Israelului 3 miliarde de dolari pe săptămână

Ca urmare a operațiunilor militare recente, autoritățile de la Tel Aviv au implementat protocoale stricte de securitate pentru cetățeni și companii. Comandamentul militar responsabil cu protecția civilă a decis suspendarea cursurilor școlare și interzicerea adunărilor publice, scrie The Times of Israel.

În prezent, majoritatea afacerilor și-au suspendat activitatea, cu excepția celor considerate vitale pentru funcționarea statului. În acest context, angajaților le este recomandat să lucreze de la distanță. Deplasările sunt permise doar în cazuri de strictă necesitate.

Ministerul Finanțelor cere o relaxare a restricțiilor

Directorul general al Ministerului Finanțelor, Ilan Rom, a adresat o solicitare oficială structurilor militare de securitate. El a cerut o relaxare a măsurilor începând cu această săptămână. A subliniat și că un blocaj prelungit al economiei implică costuri enorme, aratând importanța găsirii unui echilibru între nevoia de siguranță și necesitatea funcționării sistemului economic.

În momentul de față, alerta de securitate ridicată permite doar funcționarea sectoarelor esențiale. Acest fapt a dus la o scădere dramatică a cifrei de afaceri pentru majoritatea companiilor.

Redeschiderea parțială, o soluție pentru limitarea pagubelor

Oficialii din domeniul economic propun adoptarea unui nivel de alertă mai scăzut. Acesta ar permite reluarea parțială a muncii în spațiile care beneficiază de adăposturi de protecție în proximitate.

Prin implementarea acestui scenariu, pierderile economice ar putea fi reduse la jumătate, costurile ajungând la aproximativ 1,5 miliarde de dolari pe săptămână. Liderii din sectorul privat consideră că reluarea activității este crucială nu doar pentru finanțe, ci și pentru moralul și echilibrul psihologic al populației active.

Sistemul economic al Israelului a fost deja supus unor presiuni uriașe în ultimii ani din cauza tensiunilor constante din regiune. Extinderea conflictului cu Iranul amenință să agraveze situația pieței muncii și a finanțelor publice, în special dacă măsurile restrictive vor fi menținute pe termen lung.