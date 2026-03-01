Un înalt oficial iranian afirmă că niciun vas de război american nu poate intra în Golful Persic

Declarația lui Rezaei a fost publicată într-o postare pe Telegram a agenției de știri Fars, controlată de stat, potrivit CNN.

Marina americană a adunat în regiune ceea ce președintele Donald Trump a numit o „armadă” de nave înainte de atacul de sâmbătă asupra Iranului. În zilele premergătoare atacurilor, cel puțin câteva dintre aceste nave americane se aflau în Golf, în timp ce altele se aflau în Marea Arabiei. Duminică, nu se cunoștea locația exactă a navelor americane din regiune.

Un videoclip difuzat de Comandamentul Central al SUA de la începutul atacurilor a arătat nave de război americane lansând rachete Tomahawk ca parte a atacurilor asupra Iranului, precum și avioane de vânătoare decolând de pe un portavion.

Războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat după uciderea liderului Ali Khamenei. Zeci de obiective din Israel și din alte țări din regiune au fost atacate de iranieni. În paralel, oamenii protestează sau sărbătoresc dispariția lui Khamenei.