OpenAI analizează un posibil contract cu NATO, după înțelegerea cu Pentagonul

OpenAI analizează posibilitatea de a furniza tehnologie AI pentru rețelele neclasificate ale NATO, au susținut sursele citate de Reuters.

Această informație a apărut la scurt timp după ce OpenAI a anunțat un acord pentru implementarea tehnologiei sale pe rețele clasificate ale Departamentului de Apărare.

Decizia a fost luată după ce administrația condusă de Donald Trump a cerut încetarea colaborării guvernului american cu compania rivală Anthropic.

Încheierea înțelegerii cu OpenAI s-a realizat după ce președintele Trump a cerut încetarea colaborării guvernului american cu compania rivală Anthropic, după ce CEO-ul Dario Amodei, a refuzat înțelegerea cu Pentagonul, declarându-se ferm împotriva folosirii AI pentru supraveghere internă în masă sau pentru arme complet autonome.

Luni, după semnarea contractului cu guvernul american, compania condusă de Sam Altman a precizat că sistemele sale „nu vor fi utilizate intenționat pentru supravegherea internă a cetățenilor americani” și că tehnologia nu va fi folosită de agenții de informații.

Cu toate acestea, în jur de 1.5 milioane de utilizatori ar fi renunțat la Chat GPT, declanșând un boicot față de OpenAI, pe fondul înțelegerii cu Pentagonul.