Mircea Abrudean cere urgentarea adoptării bugetului pe 2026 / „Nu e cazul să tergiversăm bugetul pe 2026”

România are nevoie de un buget de stat adoptat rapid, în contextul presiunilor economice externe și al incertitudinilor de pe piețele internaționale, crede Mircea Abrudean, președintele Senatului, care cere închiderea rapidă a dezbaterilor privind legea bugetului pentru 2026.

„România are nevoie de un buget de stat adoptat rapid, nu de discuții interminabile. Dezbaterile trebuie închise foarte repede”, scrie Abrudean într-o postare publică.

Potrivit lui Abrudean, contextul internațional complicat nu permite tergiversări la nivel intern.

„Suntem într-un context internațional complicat, cu presiuni economice și cu incertitudini venite de pe piețele externe. Nu e cazul să adăugăm noi incertitudini interne, sub forma tergiversării bugetului pentru 2026”, a arătat el.

Patru coordonate propuse de PNL

Din perspectiva Partidului Național Liberal, bugetul pentru anul viitor ar trebui să fie construit pe patru direcții clare: investiții în creștere, mai mulți bani pentru administrațiile locale, fără majorări de impozite și taxe, și protecție socială finanțată realist.

Abrudean susține că aceste obiective sunt compatibile cu continuarea eforturilor de reducere a deficitului bugetar.

„Aceste lucruri sunt fezabile, inclusiv în contextul efortului de reducere a deficitului bugetar, care trebuie continuat și în acest an”, a precizat el.

„Leadershiptul Guvernului Bolojan”

Abrudean a subliniat nevoia de stabilitate și coerență în cadrul coaliției de guvernare.

E nevoie de predictibilitate și de responsabilitate, iar coaliția de guvernare trebuie să urmeze leadershipul Guvernului Bolojan pentru stabilirea unui buget realist și fără privilegii”, a scris acesta.