Mircea Abrudean anunță că România a primit un nou aviz pozitiv pentru aderarea la OCDE

După ce România a primit, joi, cel de-al 21-lea aviz pozitiv pentru aderarea la OCDE, șeful Senatului, Mircea Abrudean anunță, vineri, că țara noastră a primit cel de-al 22-lea aviz pozitiv pentru aderare, dat de Comitetul pentru Guvernanță Publică.
27 feb. 2026, 17:22, Politic

„România a primit cel de-al 22-lea aviz pozitiv în Comitetul pentru Guvernanță Publică al OCDE. (…) Acesta este unul dintre cele mai complexe și dificile comitete care ne-au evaluat pentru aderarea la OCDE. Au fost adoptate mai multe acte normative și documente de politici publice în ultimii trei ani, printr-un efort instituțional conjugat, pentru îmbunătățirea arhitecturii instituționale și de funcționare a guvernanței publice”, a anunțat, într-o postare pe Facebook, președintele Senatului, Mircea Abrudean. 

Abrudean a precizat că anul trecut a condus delegația României la evaluarea finală din cadrul acestui comitet, în perioada în care el ocupa funcția de Secretar General al Guvernului.

Luca Niculescu, Secretar de Stat în cadrul MAE a explicat că reformele care au contat în administrația publică sunt „Legea registrului Unic de Transparență a Intereselor”, și mecanismul care previne conflictele de interese.

„ Au contat în administrația publică sunt legea Registrului Unic de Transparență a Intereselor, care face mai transparent modul în care se iau deciziile publice, și legea privind «pantouflage» sau «revolving doors», un mecanism care previne conflictele de interese la trecerea din sectorul public în cel privat”, a scris Luca Niculescu pe Facebook. 

Potrivit acestuia, în demers s-au implicat Ministerul Justiției, alături de MAI, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Economiei și Ministerul Dezvoltării, dar și Parlamentul care a adoptat legile. Rolul Ministerului Afacerilor Externe a fost acela de a continua dialogul dintre instituțiile din România, dar și Secretariatul General al OCDE, precum și cu statele membre ale organizației. 

 

