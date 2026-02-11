Prima pagină » Politic » Mircea Abrudean, după o nouă amânare din partea CCR pe pensiile magistraților: „E o situație tristă, iar România are de suferit”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a reacționat, miercuri, după ce judecătorii Curții Constituționale au amânat, pentru a cincea oară, luarea unei decizii pe reforma pensiilor magistraților. „Nu cred că mai e nevoie să adăugăm ceva la asta. Doar că e o situație tristă, iar România are de suferit”, a spus Mircea Abrudean.
11 feb. 2026, 16:33, Politic

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a reacționat miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, după ce judecătorii CCR au amânat pentru 18 februarie 2026 luarea unei decizii pe reforma pensiilor magistraților. Este a 5-a amânare a CCR în acest sens.

„231 de milioane de euro! Asta este suma pe care România e probabil să o piardă odată cu decizia Curții Constituționale de astăzi de a amâna pentru a cincea oară reforma pensiilor magistraților. (…) Nu cred că mai e nevoie să adăugăm ceva la asta. Doar că e o situație tristă, iar România are de suferit”, a scris Mircea Abrudan pe Facebook.

El a criticat faptul că judecătorii CCR au amânat, din nou, luarea unei decizii în privința reformei pensiilor magistraților, în contextul în care „o mână de oameni se chinuie să aplice reforme sănătoase, asumate prin PNRR”.

„Într-o Românie dezbinată, greu încercată, unde o mână de oameni se chinuie să aplice reforme sănătoase, cerute de români, de Europa, de partenerii noștri, asumate prin PNRR, o altă mână de oameni îngenunchează orice efort”, a mai transmis acesta.

Miercuri, judecătorii CCR au amânat pentru 18 februarie 2026 luarea unei decizii pe reforma pensiilor magistraților. Este a 5-a amânare a CCR în acest caz.

„​Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor depuse de autorul sesizării în data de 10 februarie2026, în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 18 februarie 2026″, se arată în comunicatul transmis de CCR.

