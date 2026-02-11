Prima pagină » Politic » Nicușor Dan: Companiile americane își doresc să investească în continuare în țara noastră

Nicușor Dan: Companiile americane își doresc să investească în continuare în țara noastră

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri că a avut o întâlnire cu liderii marilor companii americane reunite în cadrul Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), discuțiile vizând consolidarea relațiilor economice bilaterale.
Nicușor Dan: Companiile americane își doresc să investească în continuare în țara noastră
sursă foto: Nicușor Dan / Facebook
Petre Apostol
11 feb. 2026, 16:44, Economic

„Mesajul companiilor americane este că își doresc să investească în continuare în țara noastră și că există premise puternice ca relația economică bilaterală să se întărească în anii următori”, a scris președintele Nicușor Dan, într-o mesaj pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit președintelui, în cadrul întrevederii, care a avut loc marți, au fost abordate teme-cheie pentru mediul de afaceri.

Printre acestea s-au regăsit: asigurarea predictibilității și stabilității cadrului economic; cooperarea în domeniul energiei; accesul și valorificarea materiilor prime critice; colaborarea în sectorul sănătății; transformările prin care trece industria IT din România.

Nicușor Dan a subliniat importanța consolidării relevanței României în regiune prin atragerea de investiții americane, în special în contextul repoziționărilor economice globale și al nevoii de diversificare a lanțurilor de aprovizionare.

„Le-am transmis companiilor americane că există toată deschiderea din partea noastră pentru a valorifica orice oportunități de afaceri având în vedere că România este la intersecția unor importante rute energetice și comerciale globale”, a încheiat șeful statului.

Recomandarea video

Fake grosolan cu AI în social media, ventilat de propaganda rusă: O ”poză” virală cu Zelenski și pedofilul Epstein
G4Media
Mihai Bendeac, acuzat de HĂRȚUIRE! Cum se apără actorul: „Domnișoara a inițiat gestul și...”
Gandul
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: 'Nu credeam!'
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
Libertatea
Leacul Mariei Treben pentru inimă obosită și circulație deficitară. Se mai numește și „planta inimii”
CSID
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor