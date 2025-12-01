Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, după ce a vorbit cu românii din diaspora: Mi-aș dori ca mulți să găsească drumul înapoi către țară

Președintele Nicușor Dan a vorbit online cu români aflați în străinătate și spune că și-ar dori ca mulți dintre ei „să găsească drumul înapoi către țară”.
Șeful statului a spus luni seara pe Facebook că a fost impresionat, de Ziua Națională, la Arcul de Triumf, de bucuria și numărul atât de mare al românilor care au mers să trăiască împreună emoția paradei.

În fiecare privire am văzut respect pentru valorile noastre, pentru istoria noastră și pentru simbolurile care ne țin uniți”, a scris președintele pe rețeaua de socializare.

El spune însă că 1 Decembrie este deopotrivă și sărbătoarea românilor de pretutindeni.

Nicușor Dan spune că s-a întâlnit online cu câteva sute de români aflați în diaspora și că a fost emoționat cât de profund sunt legați de casă, de familie și de tot ceea ce înseamnă România.

Știu că statul român are încă multe de îmbunătățit pentru ei, de la accesul copiilor la cursuri de limba română, până la sprijinul acordat în obținerea cetățeniei în țările în care trăiesc. Aceste lucruri nu trebuie doar afirmate, ci făcute. Mi-aș dori ca mulți dintre ei să găsească drumul înapoi spre țară, iar cei care rămân peste hotare să ne fie alături cu experiența și cunoștințele pe care le-au dobândit prin muncă și perseverență”, a mai scris șeful statului.

Nicușor Dan a făcut luni fotografii cu participanții la ceremoniile dedicate Zilei Naționale. Dan a stat timp de două ore la finalul ceremoniilor. El a dezvăluit ce i-au spus oamenii cu care s-a fotografiat.

