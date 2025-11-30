Elena Lasconi, critici la adresa lui Nicușor Dan: Nu are nicio legătură cu moralitatea. Este produsul sistemului

Invitată duminică seara la o emisiune la Digi24, Elena Lasconi s-a declarat nemulțumită de prestația lui Nicușor Dan de când a devenit președinte, lansând critici la adresa acestuia și spunând că el nu are nicio legătură cu moralitatea.

„Mă gândesc foarte clar că președintele pe care le avem nu are nicio legătură cu moralitatea. Este mincinos și a mințit și în campania electorală. Este produsul sistemului și a unor servicii de marketing. Este un om rău, orgolios și răzbunător. Deci, dacă majoritatea a dorit asta, asta avem”, a spus Elena Lasconi la Digi24.

Fosta candidată la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 a subliniat faptul că societatea este divizată „în mai multe” tabere, spunând că „ceea ce avem astăzi la Cotroceni nu ne va uni. Nici de departe nu ne va uni”.

Elena Lasconi a mai spus, în legătură cu criticile lansate la adresa lui Nicușor Dan, că „prima minciună pe care a spus-o de când am intrat eu în politica mare a fost aceea că m-a anunțat și pe mine și USR-ul că o să candidez. Și a fost o minciună. Asta e una subțire”.