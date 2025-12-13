Prima pagină » Politic » De ce nu se teme Nicușor Dan de suspendare? „Pe activitatea mea de până acum nu există niciun fel de motiv”

Nicușor Dan, președintele României, a vorbit despre motivele pentru care nu se teme de suspendare, întrucât consideră că acuzațiile se referă la „chestiUni care sunt absolut minore” și că nu există temei legal pe activitatea sa de până acum.
Alexandra-Valentina Dumitru
14 dec. 2025, 01:36, Politic

Întrebat, la 40 de întrebări cu Denise Rifai, despre declarațiile Elenei Lasconi și ale lui George Simion care spuneau că Nicușor Dan întrunește condițiile necesare pentru a fi suspendat, precum și despre opinia specialiștilor privind riscul de suspendare apărut după controversatul clip cu Cătălin Drulă filmat în sediul administrației prezidențiale, președintele a oferit un răspuns tranșant.

„Haideți să ne uităm. Totuși trăim internațional foarte, foarte complicat. Și tocmai am spus la începutul discuției noastre că am apreciat față de acest moment, în față de momentul în care România era, am apreciat poziția partidelor care au acceptat să vină într-o coaliție să guverneze România. Cred că suntem, bineînțelesi, fiecare cu defectele noastre, dar suntem niște oameni maturi”.

Acesta a argumentat că presupusele sale greșeli sunt nesemnificative în raport cu gravitatea unei decizii de suspendare.

„În contextul ăsta nu se pune problema. După România care a anulat alegeri, după România care este campionul deficitului, cred că nu se pune problema să avem știre că România suspendă președintele pentru niște chestiuni care sunt absolut minore. Cam asta”.

Apoi a conchis, insistând pe lipsa totală de temei legal.

„Am spus că pe activitatea mea de până acum nu există niciun fel de motiv de suspendare. Mi se pare chiar bizară discuția asta. Și, pe de altă parte, există responsabilitate în clasa politică”.

