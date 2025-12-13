Nicușor Dan explică gafele de protocol: Trebuie să ne uităm mai mult la conținut decât la formă

Referindu-se la fotografia realizată la reuniunea europeană de la Copenhaga, Nicușor Dan a explicat că situația a fost diferită față de protocolul obișnuit, din cauza suprapunerii mai multor evenimente.

„De obicei, nu a fost primul eveniment de felul ăsta, fiecare lider vine cu mașina lui, se duce, schimbă câteva cuvinte și face o poză. De data asta, pentru că au fost niște evenimente suprapuse, am mers cu autobuzul. Mersul cu autobuzul, întâmplător, m-a nimerit cu președintele Macron și am mers împreună. Când am ajuns acolo împreună, am întrebat-o pe doamna care era lângă mine dacă facem fotografie împreună sau separat și am făcut un pas înapoi ca să fac fotografia separat. Regina a spus: nu, facem împreună. Și atunci am făcut un pas înainte și am făcut o fotografie împreună”, a spus președintele la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Momentul urcării pe navă cu Ursula Von Der Leyen

Președintele a comentat și momentul intens discutat în care s-a urcat înaintea Ursulei von der Leyen pe o navă, susținând că a respectat indicațiile protocolului oficial.

„De asemenea, foarte mult s-a vorbit de momentul în care am vizitat împreună cu doamna von der Leyen un vapor și m-am urcat înainte. Dimpotrivă, a venit protocolul la mine și mi-a spus: sunteți șef de stat și există o regulă care spune că șeful de stat este primul care se urcă pe vapor. Și atunci i-am spus doamnei von der Leyen la ureche: știți că trebuie să mă urc înaintea dumneavoastră. M-am urcat, s-a ridicat un steguleț, în fine”.

În ceea ce privește episodul de la Timișoara, unde imaginile au arătat o ezitare în timpul ceremoniei, Nicușor Dan a admis că a fost vorba despre o eroare.

„La Timișoara a fost o greșeală, într-adevăr, pentru că am avut vreo zece evenimente în ziua aceea și oamenii de la protocol, unii mi-au spus una, iar cel de la fața locului mi-a spus alta, pentru că ei se duceau să pregătească următoarele evenimente. Pe scurt, cred că trebuie să ne uităm mult mai mult la conținut decât la mici chestiuni din astea de formă”.