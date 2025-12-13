Nicușor Dan, despre Ludovic Orban: Nu se poate ca președintele să spună una și consilierul său să spună exact invers

Întrebat, la 40 de întrebări cu Denise Rifai, despre modul în care s-a desfășurat finalul colaborării dintre el și Ludovic Orban, Nicușor Dan a insistat că l-a informat personal pe fostul consilier, regretând că subiectul a generat polemici publice, în comparație cu alte despărțiri amiabile.

„În primul rând, domnul Orban n-a aflat din presă, a aflat de la mine că întrerupem colaborarea. Și îmi pare rău că am făcut din asta. Uitați-vă, am întrerupt de asemenea colaborarea cu domnul Diaconescu. Uitați-vă cât de elegant a ieșit domnul Diaconescu: Domnul președinte și mine am considerat că trebuie să încheiem colaborarea. A fost o onoare și pentru mine și pentru domnul președinte”.

„Și toată lumea a ieșit onorabil din chestiunea asta”, a completat președintele.

Președintele a subliniat că, deși recunoaște meritele lui Orban, inclusiv rolul său în alegerile din 2020, principala problemă a fost diferența de opinii.

„Domnul Orban, legat din nou de ce a spus la început, are meritele. Nu o să spun altceva decât am spus, dar faptul că am câștigat alegerile 2020 și de USR și PNL se datorează într-o bună măsură pentru că a luat decizia potrivită la momentul respectiv. Acestea fiind spuse, nu se poate ca președintele să spună una și dimineața la conferință de presă și consilierul său se avea să spună exact invers la televizor unde este invitat. Și ăsta e motivul pentru care am avut o discuție cu domnul Orban și am spus că nu putem să continuăm. Eu am crezut că în momentul ăla, pe mod corect, cum se întâmplă peste tot în lume, lucrurile vor înceta și fiecare își va vedea de drumul ăla”.