Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre Ludovic Orban: Nu se poate ca președintele să spună una și consilierul său să spună exact invers

Nicușor Dan, despre Ludovic Orban: Nu se poate ca președintele să spună una și consilierul său să spună exact invers

Președintele Nicușor Dan a oferit clarificări cu privire la încheierea colaborării sale cu Ludovic Orban din funcția de consilier.
Ilie Bolojan a vorbit despre scandalul din Justiție și a anunțat ce măsuri pregătește Guvernul
Ilie Bolojan a vorbit despre scandalul din Justiție și a anunțat ce măsuri pregătește Guvernul
Reacția ministrului Justiției după ce CSM a sesizat Inspecția Judiciară. Ce au discutat Marinescu și Bolojan
Reacția ministrului Justiției după ce CSM a sesizat Inspecția Judiciară. Ce au discutat Marinescu și Bolojan
Percheziții în Dâmbovița: Polițiștii au găsit aproape o tonă de petarde și artificii
Percheziții în Dâmbovița: Polițiștii au găsit aproape o tonă de petarde și artificii
Președinta CAB despre sesizarea CNSAS în cazul judecătorului ce avea 11 ani la revoluție
Președinta CAB despre sesizarea CNSAS în cazul judecătorului ce avea 11 ani la revoluție
Prima reacție a ministrului Justiției după conferința de presă a președintei Curții de Apel București
Prima reacție a ministrului Justiției după conferința de presă a președintei Curții de Apel București
Alexandra-Valentina Dumitru
14 dec. 2025, 01:16, Politic

Întrebat, la 40 de întrebări cu Denise Rifai, despre modul în care s-a desfășurat finalul colaborării dintre el și Ludovic Orban, Nicușor Dan a insistat că l-a informat personal pe fostul consilier, regretând că subiectul a generat polemici publice, în comparație cu alte despărțiri amiabile.

„În primul rând, domnul Orban n-a aflat din presă, a aflat de la mine că întrerupem colaborarea. Și îmi pare rău că am făcut din asta. Uitați-vă, am întrerupt de asemenea colaborarea cu domnul Diaconescu. Uitați-vă cât de elegant a ieșit domnul Diaconescu: Domnul președinte și mine am considerat că trebuie să încheiem colaborarea. A fost o onoare și pentru mine și pentru domnul președinte”.

„Și toată lumea a ieșit onorabil din chestiunea asta”, a completat președintele.

Președintele a subliniat că, deși recunoaște meritele lui Orban, inclusiv rolul său în alegerile din 2020, principala problemă a fost diferența de opinii.

„Domnul Orban, legat din nou de ce a spus la început, are meritele. Nu o să spun altceva decât am spus, dar faptul că am câștigat alegerile 2020 și de USR și PNL se datorează într-o bună măsură pentru că a luat decizia potrivită la momentul respectiv. Acestea fiind spuse, nu se poate ca președintele să spună una și dimineața la conferință de presă și consilierul său se avea să spună exact invers la televizor unde este invitat. Și ăsta e motivul pentru care am avut o discuție cu domnul Orban și am spus că nu putem să continuăm. Eu am crezut că în momentul ăla, pe mod corect, cum se întâmplă peste tot în lume, lucrurile vor înceta și fiecare își va vedea de drumul ăla”.

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Gandul
Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul 'folclorist': 'Mizerie, mi-ai ÎMBÂRLIGAT femeia.' E cel mai mare SCANDAL din 2025
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Greșeala făcută de Nicușor Dan după ce a văzut documentarul Recorder, explicată de Ludovic Orban: „Trebuie să intervină președintele”
Libertatea
Electrocasnicul care consumă într-un singur minut cât 300 de becuri deschise simultan. Este cea mai mare pagubă la casa omului, dar majoritatea românilor îl au
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor