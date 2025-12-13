De ce a fost alocată finanțare pentru Catedrala Mântuirii Neamului? Dan: Este o ambiție istorică a comunității ortodoxe

Întrebat despre relația dintre credință și politică, președintele a respins folosirea religiei în scop electoral și a subliniat că relația cu divinitatea trebuie asumată cu decență.

Cum vede președintele credința amestecată în politică

„Ceea ce vrea Dumnezeu de la noi nu este să ne mute așa ca pe niște păpușele, să facă un joc din noi, ci dimpotrivă ne-a dat libertatea ca să aspirăm să ne apropiem cât mai mult de chipul și asemănarea Lui. Nicidecum să maimuțărim o relație și să mergem în campania electorală să facem poze și să sărutăm icoane. Deci una e una, alta e alta. Și, asta e părerea mea, în relația cu divinitatea trebuie să fim ceea ce ar trebui să aspirăm să fim. Decenți și coerenți cu noi”, a declarat Dan la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Președintele a fost confruntat cu declarațiile din 2021, când, în calitate de primar general, anunța că nu va mai aloca fonduri pentru Catedrala Mântuirii Neamului, în contextul în care, pentru anul 2025, Consiliul General al Municipiului București a aprobat 20 de milioane de lei pentru acest obiectiv, iar șeful statului a participat la ceremonia de sfințire din 26 octombrie.

„Niciodată nu am atacat Catedrala”

„Eu niciodată nu am atacat Catedrala. Când am vorbit de delir, m-am referit la iepurași de Paște și la fel de fel de sclipiciuri prin oraș ale fostului primar. Când m-am referit la Catedrala Mântuirii Neamului, am spus că este o ambiție istorică a comunității ortodoxe, a Bisericii Ortodoxe din România și m-am referit cu decență la această inițiativă. În 2021, când am făcut primul buget al Primăriei Capitalei, într-adevăr, nu am pus bani pentru multe lucruri. Ulterior, în 2022-2023, când bugetul s-a mai echilibrat cât de cât, au fost niște bani, în special pentru biserici, monumente istorice care aveau nevoie de anumite reparații, iar în ultimul an, în 2025, au fost cei 20 de milioane de lei pe care îi spuneți pentru Catedrală, pentru că era acest moment, 26 octombrie, de inițial, ideal, de sfințire a întregului lăcaș, după ce s-a reușit ridicarea lui. Nu a fost o schimbare de atitudine, a fost o atitudine pragmatică ca primar față de un obiectiv important”.