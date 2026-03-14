Miruță, anunț despre momentul sosirii echipamentelor și militarilor americani în România

Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat sâmbătă când ajung echipamentele și militarii americani la baza Mihail Kogălniceanu, după ce miercuri Parlamentul a votat în favoarea dislocării unor trupe și echipamente americane în România.
Miruță, anunț despre momentul sosirii echipamentelor și militarilor americani în România
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
14 mart. 2026, 19:25, Politic

Ministrul Aărării spune că România a fost notificată că echipamentele și militarii urmează să vină „de îndată”.

„Când vor veni echipamentele, e o chestiune de ore, de zile, adică nu e o treabă de luni de zile. Aceste dispozitive pe care Parlamentul le-a aprobat la propunerea președintelui României, care cresc capacitatea de apărare pe teritoriu național, ele vin însoțite de personal militar care le gestionează”, a spus Radu Miruță, la Digi24.

Între 400 și 500 de militari

El spune că ar urma să ajungă în România între 400 și 500 de militari americani.

„Eu, ca ministru al Apărării, sunt preocupat de o prezență suplimentară a trupelor americane pe teritoriul național, pentru că asta e un spor de securitate, asta e o garanție suplimentară de securitate. Evident că sunt niște costuri, evident că sunt niște analize, însă din discuțiile pe care le-am avut urmează, pentru întărirea flancului estic, pentru utilizarea dispozitivelor care tocmai au fost votate în Parlament, care cresc capacitatea României de apărare, să vină și undeva între 400 și 500 de militari”, a mai spus ministrul.

Ședință cu scandal în Parlament

Parlamentarii au votat miercuri în ședință comună cererea venită din partea președintelui Nicușor Dan ca Statele Unite ale Americii să disloce temporar pe teritoriul României echipamente militare și forțe americane, în contextul războiului în desfășurare din Iran.

Ședința plenului reunit a fost cu scandal, Opoziția a anunțat că nu votează din cauza caracterului secretizat al documentului și pentru că în principiu vrea „pace”.

