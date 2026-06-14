De ce vârsta mijlocie devine tot mai dificilă pentru americani

Pentru mulți americani, vârsta mijlocie devine tot mai dificilă, potrivit Science Daily.

Un nou studiu realizat de Universitatea de Stat din Arizona arată că persoanele născute în anii 1960 și începutul anilor 1970 raportează niveluri mai ridicate de singurătate și depresie.. De asemenea, raportează o memorie mai slabă și o forță fizică redusă în comparație cu generațiile anterioare.

Tendința nu se observă și la alte țări bogate

Această tendință este remarcabilă, nu se întâmplă în aceeași măsură în multe alte țări bogate, potrivit sursei citate.

În mai multe națiuni similare, în special în Europa de Nord, sănătatea și bunăstarea la vârsta mijlocie s-au îmbunătățit în timp, în loc să scadă.

Psihologul Frank J. Infurna de la Universitatea de Stat din Arizona și colegii săi au examinat datele sondajelor din 17 țări, pentru a înțelege acest fenomen.

Cauzele crizei vârstei mijlocii în SUA

„Adevărata criză a vârstei mijlocii din America nu are legătură cu alegerile stilului de viață sau cu mașinile sport. Este vorba despre jonglarea cu munca, finanțele, familia și sănătatea, pe fondul slăbirii sprijinului social”, a spus Infurna. „Datele arată clar acest lucru”.

Studiul evidențiază mai mulți factori care ar putea determina aceste diferențe. Cercetarea sugerează și posibile modalități de îmbunătățire a rezultatelor.

O distincție cheie între Statele Unite și multe țări europene implică sprijinul acordat familiilor.

De la începutul anilor 2000, națiunile europene au crescut cheltuielile pentru alocațiile familiale. Cheltuielile din SUA au rămas în mare parte neschimbate. Comparativ cu Europa, Statele Unite oferă mai puține programe, cum ar fi asistența financiară pentru familiile cu copii, sprijinul venitului în timpul concediului parental și îngrijirea subvenționată a copiilor, mai arată sursa.

Aceste politici pot avea un impact semnificativ asupra persoanelor aflate la vârsta mijlocie, care adesea își echilibrează cariera, crescând copiii și îngrijind părinții în vârstă.

Cercetătorii au descoperit că adulții din țările cu sisteme de sprijin familial mai puternice au raportat niveluri mai scăzute de singurătate. Ei au experimentat creșteri mai mici ale singurătății, în timp. În schimb, singurătatea în rândul americanilor a continuat să crească de-a lungul generațiilor.

Importanța asistenței medicale

Studiul subliniază, de asemenea, importanța asistenței medicale.

Deși Statele Unite cheltuiesc mai mult pentru asistență medicală decât orice altă țară bogată, americanii se confruntă adesea cu provocări mai mari în ceea ce privește accesul și accesibilitatea. Cheltuielile mai mari pot împovăra finanțele gospodăriilor, pot descuraja îngrijirea medicală preventivă și pot crește stresul, anxietatea și datoriile medicale, potrivit autorilor.

De la începutul anilor 2000, inegalitatea veniturilor a crescut în Statele Unite, rămânând în același timp stabilă sau în scădere în mare parte a Europei. Studii anterioare realizate de Infurna au constatat că nivelurile mai ridicate de inegalitate sunt asociate cu o sănătate mai precară și o singurătate mai accentuată în rândul adulților de vârstă mijlocie.

Inegalitatea poate crește sărăcia

Alte cercetări au arătat că inegalitatea poate crește sărăcia. De asemenea, poate reduce oportunitățile de avansare pe scara socială și poate limita accesul la educație, angajare și servicii sociale. Aceste dezavantaje pot afecta în cele din urmă atât sănătatea fizică, cât și pe cea mintală.

Și factorii culturali ar putea juca un rol. Americanii sunt mai predispuși să se mute frecvent și să locuiască mai departe de membrii familiei. Acest lucru poate face mai dificilă menținerea relațiilor pe termen lung și a rețelelor de îngrijire, potrivit aceleiași surse.

Grupurile mai recente de americani de vârstă mijlocie au acumulat mai puțină avere. De asemenea, ele se confruntă cu o insecuritate financiară mai mare. Stagnarea salariilor și efectele Marii Recesiuni se numără printre motivele invocate de cercetători.

Siguranța socială, o plasă de siguranță în Europa

În multe țări europene, se pare că plasele de siguranță socială mai puternice au contribuit la protejarea adulților de vârstă mijlocie. Ele i-au protejat de unele dintre consecințele negative asupra sănătății asociate cu dificultățile economice.

Una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri ale studiului se referă la sănătatea cognitivă.

În ciuda unor niveluri de educație mai ridicate decât generațiile anterioare, americanii de vârstă mijlocie au prezentat scăderi ale memoriei episodice. Cercetătorii au observat că acest tipar nu a fost observat în majoritatea țărilor comparabile.

„Educația devine din ce în ce mai puțin protectoare împotriva singurătății, a declinului memoriei și a simptomelor depresive”, a spus psihologul, potrivit sursei.

Stresul cronic, insecuritatea financiară și ratele mai ridicate ale factorilor de risc cardiovascular ar putea reduce unele dintre avantajele cognitive. Ele sunt asociate de obicei cu educația.

Rezultatele pot fi evitate

Autorii subliniază că aceste rezultate nu sunt inevitabile.

Resursele personale, cum ar fi un sprijin social puternic, un sentiment de control asupra propriei vieți și o atitudini pozitive față de îmbătrânire, pot ajuta oamenii să facă față stresului. De asemenea, îi poate ajuta să își mențină bunăstarea. Cu toate acestea, cercetătorii susțin că vor fi probabil necesare schimbări mai ample de politici. Ele sunt necesare pentru a aborda cauzele care stau la baza problemei.

„La nivel individual, implicarea socială este crucială. Găsirea unei comunități – prin muncă, hobby-uri sau rețele de îngrijire – poate atenua stresul și îmbunătăți bunăstarea”, a spus Infurna. „La nivel de politici, țările cu rețele de siguranță mai puternice – concediu plătit, sprijin pentru îngrijirea copiilor, asistență medicală – tind să aibă rezultate mai bune”, a concluzionat psihologul.