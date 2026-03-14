Câciu: Amendamentele PSD nu vor schimba indicatorii macro ai bugetului. Ținta de deficit va rămâne tot 6,2%

Fostul ministru al Finanțelor susține sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că dobanzile au explodat în România nu pentru că va depune PSD amendamente la buget, ci înainte de a fi publicat bugetul în transparență publică/

„Cauza principală o reprezintă conflictul din Iran și retragerea de lichiditati de pe piețele financiare! Germania a ajuns la o dobândă de 2,99%, Franța și Italia se luptă să nu ajungă la 4% (pentru cei care nu știu, începe să existe un risc de fragmentare în zona euro dar și un risc de refinanțare). Asta a fost prima etapa. Etapa a doua a exploziei dobânzilor (+15% într-o lună) a constituit-o însăși publicarea legilor bugetare, legi care nu conving pentru că se bazează pe prognoze prea optimiste și nu țin seama de șocul recesionist și de cel energetic”, arată Adrian Câciu.

Amenadamentele nu schimbă indicatorii macro ai bugetului

În ceea ce privește bugetul, social-democratul arată că amendamentele nu schimbă indicatorii macro ai bugetului: „Ținta de deficit va rămâne tot 6,2% și în cazul în care PSD decide să depună amendamente la buget”.

El susține că amendamentele reașază sumele pe priorități pentru a combate criza socială, criza economică generata de recesiune, dar și finanțarea corectă a proiectelor de investiții ale autorităților locale.

„Nu aruncă nimeni în aer bugetul! Dar îl face pentru România! Îl îndreaptă pentru a avea creștere economică și în anul 2026 și nu contracție economică”, adaugă social-democratul, care spune că „așa cum e construit bugetul, aceasta este rețeta sigură pentru recesiune severă”.