Liderul senatorilor PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: El se poziționează în afara guvernării

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a declarat marți, la RFI, că este optimist că amendamentele depuse de partidul său la proiectul de buget pe 2026 vor trece de Parlament, susținând că măsurile de austeritate adoptate de Executiv „nu și-au făcut efectele”.

„Noi ne dorim foarte tare ca bugetul să treacă în Parlament cu amendamentele pe care le-am propus (…). Aceste măsuri nu au neapărat o conotație ideologică, aceste măsuri sunt absolut necesare, în primul rând, pentru că există o mare categorie a populației și aici vorbim de vreo 3,5 milioane de oameni, care sunt într-o situație dificilă, din cauza măsurilor de austeritate care nu și-au făcut efectele”, a spus Zamfir la RFI.

Realizatorul emisiunii i-a adus în atenție faptul că măsurile de austeritate au avut, totuși, efect, pentru că deficitul bugetar pe 2025 a scăzut, însă Zamfir a spus că „o scădere a deficitului a fost acea scamatorie pe care a făcut-o prim-ministrul, cu mutarea banilor din împrumuturi de la PNRR pe granturi”.

Zamfir: Nu PSD se poziționează în afara guvernării, ci premierul

Daniel Zamfir a afirmat că nu PSD se poziționează în afara guvernării – dat fiind faptul că a depus amendamente la proiectul de buget – ci premierul Ilie Bolojan, despre care a spus că a ignorat mai multe decizii ale coaliției.

„Nu, în afara guvernării se poziționează prim-ministrul. Sunt foarte multe decizii în coaliție, pe care domnul prim-ministru fie le-a ignorat, fie a făcut cum a dorit domnia sa (…). Suntem pe marginea unei prăpastii și anume o explozie socială”, a adăugat Zamfir.

Senatorul a explicat faptul că deși face parte din coaliția care a decis anul trecut măsurile de austeritate, PSD nu a fost de acord cu ele în totalitate.

„Nu cu toate [măsurile au fost de acord social-democrații]. Noi cel puțin cu acordarea CASS-ului pentru mame, veterani, sincer, ce logică ai sau de ce nu ai scuti de plata contribuției asigurărilor sociale pe mamele care au copii în îngrijire?”, a completat Zamfir.

Acesta mai susține că PSD nu va negocia cu AUR în privința sprijinului pentru amendamentele depuse la buget. „Nu, nu am negociat cu nimeni, nu facem târg cu AUR sau cu orice alt partid. Noi venim cu aceste amendamente, credem că ele sunt necesare în acest moment”, a conchis acesta.