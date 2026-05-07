Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un erou, este un călău economic!„

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta afirmă că evoluția economică ar reprezenta „a opta lună consecutivă de distrugere a economiei și a puterii de cumpărare a oamenilor”, atribuind această situație deciziilor luate la nivel guvernamental. El susține că este nevoie de „o altă abordare economică pentru a ieși din dezastru”.

Câciu a folosit un limbaj puternic în mesajul său, descriind situația economică în termeni critici și vorbind despre efecte directe asupra populației, în special în ceea ce privește consumul și veniturile reale.

„A opta lună consecutivă de scădere a consumului! A opta lună consecutivă de distrugere a economiei și a puterii de cumpărare a oamenilor de către Ilie Bolojan. Acesta nu este un erou! Este un călău economic! România are nevoie de o altă abordare economică pentru a ieși din dezastrul lăsat de Bolojan!”, a scris social-democratul pe pagina sa de Facebook, unde a restricționat comentariile la postare.

Potrivit graficului prezentat de acesta, rata de creștere a consumului a fost pozitivă în primele luni: 3,4% în martie 2025, 2,8% în aprilie 2025, 2,8% în mai 2025, 2,6% în iunie 2025 și 3,5% în iulie 2025.

Începând din august 2025, valorile devin negative. Datele indicate în grafic arată -2,1% în august, -2,1% în septembrie, -4,1% în octombrie, -3,9% în noiembrie, -2,0% în decembrie 2025, -6,0% în ianuarie 2026, -5,9% în februarie 2026 și -3,2% în martie 2026.