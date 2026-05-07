Prima pagină » Știrile zilei » Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un erou, este un călău economic!„

Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un erou, este un călău economic!„

Deputatul social-democrat Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe în guvernul Ciucă, a lansat un atac public la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că România traversează „a opta lună consecutivă de scădere a consumului” și că situația economică ar fi rezultatul unor decizii politice care afectează puterea de cumpărare.
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un erou, este un călău economic!„
Sursa: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Mădălina Dinu
07 mai 2026, 09:34, Economic

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta afirmă că evoluția economică ar reprezenta „a opta lună consecutivă de distrugere a economiei și a puterii de cumpărare a oamenilor”, atribuind această situație deciziilor luate la nivel guvernamental. El susține că este nevoie de „o altă abordare economică pentru a ieși din dezastru”.

Câciu a folosit un limbaj puternic în mesajul său, descriind situația economică în termeni critici și vorbind despre efecte directe asupra populației, în special în ceea ce privește consumul și veniturile reale.

„A opta lună consecutivă de scădere a consumului! A opta lună consecutivă de distrugere a economiei și a puterii de cumpărare a oamenilor de către Ilie Bolojan. Acesta nu este un erou! Este un călău economic! România are nevoie de o altă abordare economică pentru a ieși din dezastrul lăsat de Bolojan!”, a scris social-democratul pe pagina sa de Facebook, unde a restricționat comentariile la postare. 

Potrivit graficului prezentat de acesta, rata de creștere a consumului a fost pozitivă în primele luni: 3,4% în martie 2025, 2,8% în aprilie 2025, 2,8% în mai 2025, 2,6% în iunie 2025 și 3,5% în iulie 2025.

Începând din august 2025, valorile devin negative. Datele indicate în grafic arată -2,1% în august, -2,1% în septembrie, -4,1% în octombrie, -3,9% în noiembrie, -2,0% în decembrie 2025, -6,0% în ianuarie 2026, -5,9% în februarie 2026 și -3,2% în martie 2026.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe Ilie Bolojan ca premier, chiar dacă guvernul său a picat prin moțiune de cenzură
G4Media
Mesaj de alertă pentru nordul județului Tulcea. Populația, avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone
Gandul
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cele mai scumpe cireșe din lume: au formă de inimă și iubitorii luxului ajung să plătească chiar și 300 de euro pentru o singură bucată
Libertatea
Un bărbat a supraviețuit 40 de ore fără să-i bată inima. Cazul miraculos care a surprins lumea medicală
CSID
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au daune în istoric
Promotor