Ciucu a mulțumit USR pentru sprijinul față de Bolojan. Concluzii despre „criza artificială generată de PSD”

„Le mulțumesc celor din USR pentru sprijinul pe care îl au pentru Ilie Bolojan. Cred că este decizia corectă și încă odată vreau să le mulțumesc pentru această poziție responsabilă”, a declarat Ciucu, luni seară, după ședința PNL de la sediul din Modrogan.

În ceea ce privește alianțele electorale sau poziția politică, prim-vicepreședintele PNL a precizat că: „cel mai la îndemână ar fi dacă va fi nevoie să ne orientăm către partide sunt cel puțin mai de încredere decât a fost PSD”.

Reamintim că Ciucu a precizat că, în cazul în care PSD inițiază o moțiune de cenzură, PNL are două variante: trecerea în opoziție sau crearea unui guvern minoritar „cu USR sau cu UDMR”.

„Nu USR a aprobat această criză, ci PSD”, a mai spus Ciucu, care a mai precizat că retragerea încrederii față de premier este „o criză artificială creată de PSD”.

„Nu ne este frică de Guvernare”

Ciucu a mai spus că PNL va asigura guvernarea și îl apără pe Ilie Bolojan:

„Nu ne este frică de guvernare, pentru că ceea ce am făcut despre deosebire de PSD, am avut un congres și am ales un președinte de partid care nu a contribuit la deficitul bugetar”, a declarat Ciucu.

El spune că PNL și-a asumat public vina pentru greșeala de a froma o coaliție cu PSD:

„Cred că am fost singurii care, public, ne-am asumat o vină și am recunoscut că am greșit în momentul în care am fost în coaliție, atunci, cu PSD, prin acțiunea lui Ilie Bolojan și prin stilul de guvernare pe care l-a arătat am recunoscut că am greșit și am făcut tot ce ține de noi ca să îndreptăm greșelile trecutului”, a declarat Ciucu.

„Au început să facă mașinațiuni, să dărâme Guvernul”

Ciucu acuză social – democrații că au început să dărâme Guvernul: „Au fost luate o serie de măsuri care au afectat populația și când se ajungă la privilegii, când se ajungă la tăierea risipei și a cheltuielilor bugetare, inclusiv afaceri în Energie, și altele, de asemenea, ce s-a întâmplat atunci imediat? Au început să facă mașinațiuni, să dărâme Guvernul”, a afirmat Ciucu.

Ciucu spune că PNL și-a asumat o guvernare grea: „ Aceasta este diferența dintre noi și PSD. Am recunoscut, am încercat, ne-am asumat o guvernare grea, în momentul în care toți fugeau de guvernare”.

Ciucu spune că Bolojan și-a asumat guvernarea, deși social – democrații l-au atacat constant

Viceliderul PNL îi îa apărarea premierului: „ Ilie Bolojan s-a asumat-o, după care, în timp ce muncea pentru țară, în timp ce «scotea cărbunii încinși din foc, mai prima și bâte pe spinare». Metaforic vorbind, în fel și fel de declarații pe care le-au regizat permanent”, a spus Ciucu.

Ciprian Ciucu acuză că Daniel Zamfir și Adrian Câciu, dar și alții ca ei, „permanent, tot ce discutam noi în coaliție, veneau și dădeau în premierul Bolojan”. „Dacă era ceva bun, ei spuneau (…) prin punctaje că a făcut PSD, dacă era ceva ce presupunea o acțiune mai grea, nu foarte populară, era a lui Ilie Bolojan. Și de aici a venit perversiunea acțiunii lor, pentru că ei nu au atacat Partidul Național Liberal, l-au atacat pe Ilie Bolojan”, a declarat Ciucu.

Ciucu a mai precizat că ceea ce social – democrații nu și-au dat seama este că „în momentul în care îl atacă pe Ilie Bolojan, care este președintele, ales al partidului nostru, atacă Partidul Național Liberal. Deci noi, din punctul meu de vedere, am avut o acțiune morală și am fost de partea bună a guvernării”, conchide Ciucu.