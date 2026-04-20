Ciucu, atac la Grindeanu: „Nu va reuși să guverneze din poziția de prim-ministru”

„Un politician cu încredere foarte scăzută în populație, cum este Sorin Grindeanu, nu va reuși niciodată să guverneze din poziția de prim-ministru”, spune Ciucu.

El spune că, spre deosebire de președintele PSD, Sorin Grindeanu, Bolojan se bucură de un procent aproape 30% din încrederea românilor, în timp ce liderul social – democrat are sub 10% din încrederea românilor.

„Unul dintre motivele pentru care PSD a provocat această criză și, în special, Sorin Grindeanu a provocat această criză este tocmai pentru că ei nu își pot asuma guvernarea. Vă imaginați un guvern cu un prim-ministru care să aibă sub 10%? Orice ar spune ar fi imediat contestat”, declară Ciucu.

El spune că „nu ar avea încredere nici să promulge nici o politică publică, nici un fel de strategie de guvernare, astfel încât va avea, cum a avut și la Ordonanța13, oamenii în stradă”, spune Ciucu.

Ciucu acuză că de aceea PSD ar fi încercat să-i oblige pe liberali să-l dea la o parte pe Bolojan, să-l trădeze, „ceea ce nu se va întâmpla”.

Întrebat dacă Bolojan va rămâne în continuare președintele PNL și va fi sprijinit de partid chiar dacă și-ar pierde funcția de premier, Ciucu a declarat:

„În ceea ce privește sprijinului partidului și atmosfera din sala aceasta, am mare încredere că așa va fi și chiar dacă nu va fi premier”, a spus Ciucu.

El a mai spus că „Ilie Bolojan are încrederea partidului, are încrederea unei părți mari dintre români”.

Prim-vicepreședintele PNL a declarat că nu a mai văzut demult oameni care să iasă în stradă pentru susținerea unui politician.

„Eu n-am mai văzut de foarte mult timp un politician care să scoată lumea în stradă. Adică oamenii se iasă în stradă pentru a-și susține. (…) Poate dacă aș putea să fac o paralelă la referendumul de demitere a lui Traian Băsescu, de atunci nu am mai văzut oameni care să iasă în stradă, nu pentru o idee, ci pentru a susține un politician”, spune Ciucu.

Reamintim că PSD și-a retras, luni, sprijinul față de premierul Ilie Bolojan, decizia fiind votată cu un procent de 97,7% din voturi. Cu toate acestea, premierul a declarat că va continua să asigure guvernarea țării.