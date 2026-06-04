Ciprian Ciucu, reacție dură la discursul lui Nicușor Dan: Asistăm la deculpabilizarea PSD

„Am asistat la deculpabilizarea PSD. Nu am observat nicio nuanță: partidele ar fi iresponsabile în egală măsură. Deși, criza politică are niște arhitecți cunoscuți. Nu mi se pare corect”, a reacționat Primarul General la discursul susținut de președintele Dan, când la desemnat premier pe Eugen Tomac.

„Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament. În timpul acestui proces au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și-am ajuns din păcate ca pentru mulții politicienii să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament”, afirma președintele Dan în discursul de desemnare a lui Eugen Tomac în funcția de premier.

Totodată, edilul Capitalei a criticat ceea ce a numit „fetișizarea independenților”. „Asistăm în continuare la fetișizarea „independenților”. Vă spun din propria-mi experiență: „independenții” sunt mai dependenți și mult mai limitați decât liderii partidelor, care au forța unor organizații și a multor voturi în spate”, notează Ciucu.

Primarul general a mai avertizat că un discurs anti-partide este periculos.

„Discursul anti-partide este de rău augur. Nu există democrație reprezentativă fără partide”, conchide Ciucu.

Reacția acestuia vine după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de premierul, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR.