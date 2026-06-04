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Ciprian Ciucu, reacție dură la discursul lui Nicușor Dan: Asistăm la deculpabilizarea PSD

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a reacționat după declarațiile președintelui Nicușor Dan privind responsabilitatea partidelor în criza politică, susținând că nu este corectă „deculpabilizarea” Partidului Social Democrat.
Ciprian Ciucu, reacție dură la discursul lui Nicușor Dan: Asistăm la deculpabilizarea PSD
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
04 iun. 2026, 22:56, Politic
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„Am asistat la deculpabilizarea PSD. Nu am observat nicio nuanță: partidele ar fi iresponsabile în egală măsură. Deși, criza politică are niște arhitecți cunoscuți. Nu mi se pare corect”, a reacționat Primarul General la discursul susținut de președintele Dan, când la desemnat premier pe Eugen Tomac. 

„Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament. În timpul acestui proces au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și-am ajuns din păcate ca pentru mulții politicienii să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament”, afirma președintele Dan în discursul de desemnare a lui Eugen Tomac în funcția de premier. 

Totodată, edilul Capitalei a criticat ceea ce a numit „fetișizarea independenților”. „Asistăm în continuare la fetișizarea „independenților”. Vă spun din propria-mi experiență: „independenții” sunt mai dependenți și mult mai limitați decât liderii partidelor, care au forța unor organizații și a multor voturi în spate”, notează Ciucu. 

Primarul general a mai avertizat că un discurs anti-partide este periculos. 

Discursul anti-partide este de rău augur. Nu există democrație reprezentativă fără partide”, conchide Ciucu. 

Reacția acestuia vine după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de premierul, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR. 

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