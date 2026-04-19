Adrian Câciu: PSD nu mai poate face parte dintr-o coaliţie care îl susţine pe Bolojan prim-ministru

Fostul ministru al Finanțelor și deputatul PSD Adrian Câciu susține că PSD nu mai poate face parte dintr-o coaliție de guvernare care îl are ca prim-ministru pe Ilie Bolojan, invocând „incompetența” acestuia și pierderi semnificative de fonduri europene.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, deputatul PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că „lovește în oameni și în economie” și critică inclusiv comunicarea guvernamentală.

„PSD nu mai poate face parte dintr-o coaliție care îl susține pe Bolojan prim-ministru! Asta este opinia mea! PSD nu mai poate gira incompetența unui individ care lovește în oameni și în economie. Așa cum nu poate gira nici incompetența purtătorului de cuvânt al Guvernului care crede că volumul se măsoara în centimetri pătrați. Am dat, de-a lungul timpului, zeci de motive pentru care nu se mai poate continua așa”, a scris Câciu pe Facebook.

Deputatul PSD subliniază că există două opțiuni clare pentru partenerii de coaliție.

„Vreți să continuăm? O facem fără Bolojan și cu un program economic care să repare economia și care să combată erodarea puterii de cumpărare a cetățenilor! Nu vreți? Aveți varianta să vă faceți propria coaliție, fără PSD!”, a mai spus Câciu.

Deputatul social-democrat a mai adus în discuție și fondurile din PNRR, susținând că 5 miliarde de euro, din cele 10 rămase de accesat, sunt deja „ca şi pierdute”, sumă care s-ar adăuga celor 7 miliarde de euro pierdute anul trecut.

„Ca să stiti cum stam si pe PNRR: Sunt deja ca si pierdute 5 miliarde euro din cele 10 rămase de luat de la Comisie. Dupa ce Bolojan a pierdut 7 miliarde euro anul trecut, anul asta are deja ca si pierdute 5 miliarde euro. 840 milioane euro CP3, 2,3 miliarde euro CP4(e final de aprilie, trebuia sa avem banii din martie) 250 milioane euro microbuze electrice din CP5 si 1,6 miliarde euro ca nu a restructurat companii de stat(CP5). Aproape imposibil ca acesti bani sa fie aprobati de Comisia Europeana în termen”, a completat acesta.

PSD decide luni dacă retrage sau nu sprijinul pentru Bolojan

Luni după-amiază, PSD organizează un referendum intern pentru a decide dacă retrage sau nu sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan. 5.000 de membri își vor exprima votul în acest sens. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online.

Săptămâna aceasta, premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Europa FM, că nu ia în calcul demisia, în contextul speculațiilor legate de presiuni politice venite din partea PSD după referendumul din 20 aprilie. Șeful Executivului a subliniat că își va continua mandatul responsabil, apreciind că cei care generează crizele politice trebuie să își asume consecințele acțiunilor lor și să acționeze în mod responsabil.