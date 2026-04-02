Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan, întrebat dacă îsi va da demisia după referendumul din 20 aprilie: „Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcție” 

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Europa FM, că nu ia în calcul demisia, în contextul speculațiilor legate de presiuni politice venite din partea PSD după referendumul din 20 aprilie. Șeful Executivului a subliniat că își va continua mandatul responsabil, apreciind că cei care generează crizele politice trebuie să își asume consecințele acțiunilor lor și să acționeze în mod responsabil.
Mădălina Dinu
02 apr. 2026, 19:08, Politic

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcție, cât timp suntem într-o situație problematică și, sigur, cei care generează crizele, așa cum v-am spus, trebuie să-și asume consecințele acestor lucruri și să acționeze politic așa cum consideră”, a afirmat premierul.

Bolojan a precizat că, deși opoziția are dreptul să utilizeze instrumentele parlamentare constituționale, inclusiv moțiunea de cenzură, el consideră că scenariul demisiei sale nu se pune în acest moment. Totodată, a subliniat că toate deciziile importante luate în coaliție până acum au avut acordul partenerilor de guvernare și au corectat dezechilibre semnificative, iar eventualele răzgândiri ale unor membri nu schimbă principiile de funcționare ale Executivului.

„Nu s-a pus o astfel de problemă. Tot ce s-a pus în practică până acum, lucruri importante, care au corectat multe dezechilibre, au fost făcute cu acordul coaliției, chiar dacă după aceea unii s-au răzgândit. Și deci nu se pune o astfel de problemă în momentul de față”, a subliniat premierul.

„PNL are multe minusuri”

Referindu-se la susținerea internă a Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan a afirmat că partidul trebuie să rămână consecvent și să-și stabilească propriile linii politice, fără să permită altor formațiuni să-i dicteze conducerea.

„Partidul Național Liberal are multe minusuri, cum au toate partidele, dar cred că există un instinct de conservare. Și dacă se dorește de către colegi ca acest partid să rămână relevant în anii următori și să facă ceea ce este posibil din punctul lui de vedere pentru România și pentru electoratul pe care îl reprezintă, atunci știe că pentru acest lucru nu un alt partid îi stabilește premierul sau conducerea partidului. Acesta e un aspect de bază. Altfel devine o anexă și n-ar fi bine ca un partid să fie o anexă a altuia, indiferent care sunt partidele sau din ce zonă politică discutăm”, a afirmat șeful executivului.

Premierul a recunoscut dificultățile guvernării și a explicat că PNL a luat decizii importante în trecut pentru a rămâne relevant, chiar dacă unele măsuri au fost criticate sau riscante.

„Fiecare gest pe care îl face un partid are niște efecte pe termen lung asupra lui. Cred că dacă facem o evaluare a anilor trecuți, vedem că am încheiat ciclul electoral cu alegerile prezidențiale la un scor redus și trebuie să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost un efort important pentru alegerile parlamentare ca acest partid să rămână relevant”, a adăugat acesta.

Premierul a mai adăugat că responsabilitatea față de România și coaliție îl determină să nu renunțe la funcție: „Nu este o situație comodă, dar, având și noi o responsabilitate alături de PSD pentru situația în care a ajuns România în 2025, ne-am asumat această răspundere și nu am fugit de adoptarea unor măsuri.”

Recomandarea video

