Cu cât spune Bolojan că se va vinde motorina de săptămâna viitoare, după reducerea accizei

„Astăzi, după consultarea firmelor din domeniu, având două ipoteze de lucru, am luat decizia ca mâine să promovăm, printr-o ședință de guvern, o reducere de săptămâna viitoare a accizei cu 30 de bani, care reprezintă aproximativ 11% din valoarea accizei”, a spus Bolojan la EuropaFM.

El a fost întrebat de ce 30 și nu 50 de bani.

„Uneori ai vrea să faci anumite lucruri, dar trebuie să vezi ceea ce poți face sau ceea ce îți permiți să faci. Și în situația în care avem deficitele pe care le avem astăzi, ceea ce își poate permite România este să vină cu această propunere”, a explicat premierul.

El spune că a doua ipoteză luată în lucru, de reducere voluntară, în care și statul și firmele să contribuie, nu a fost susținută de companii.

Discriminare pentru posesorii de mașini pe benzină?

Întrebat de asemenea dacă românii cu mașini pe benzină nu se simt discriminați, Ilie Bolojan a spus: „E posibil să simtă acest lucru, dar în termeni reali creșterea la benzină este mult mai mică decât cea la motorină. Practic creșterile la motorină au fost duble ca impact față de cele de la benzină. Noi avem benzină în exces pentru a putea produce motorină, rafinăria produce și benzină în paralel. Benzina o exportăm și rămâne pentru piața românească componenta de motorină”.

El a spus că prețul motorinei ar urma să se apropie de 10 lei.

„Dar gândiți-vă, când imporți motorină la 10,8 lei, e foarte greu să o vinzi pe piața românească la o valoare mai mică și se face un mix de prețuri, în așa fel încât prețurile să fie la 10,3, 10,4, ceea ce de săptămâna viitoare ar trebui să scadă cu încă 30 de bani, să se apropie de 10 lei”, a declarat premierul.

Despre o eventuală penurie

Șeful Guvernului a fost întrebat și despre o eventuală penurie de combustibil.

„Cât timp piața românească va fi una competitivă, adică cumpără la prețurile de pe piețele internaționale, nu ar trebui să avem penurie. În momentul în care vii cu anumite limitări, care nu le mai permit firmelor să cumpere la prețul din piața globală și să vândă cu profit sau nu cu pierderi foarte mari în piața românească, atunci apare riscul de penurie”, a transmis Bolojan, care a precizat că „nu se pune în momentul de față problema unei penurii”.