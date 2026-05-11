Arabia Saudită trage semnalul de alarmă: benzina, pe cale să devină o problemă globală

Amin Nasser, directorul general al gigantului petrolier saudit, a declarat că rezervele terestre de produse petroliere se reduc rapid, iar cele mai afectate sunt carburanții rafinați, precum benzina și kerosenul de aviație.

Un miliard de barili pierduți de la începutul conflictului

Potrivit lui Nasser, de la începutul războiului cu Iranul și al blocării aproape totale a Strâmtorii Hormuz, piața globală a pierdut cumulativ aproximativ un miliard de barili de petrol.

În plus, fiecare săptămână în care ruta rămâne închisă ar însemna încă 100 de milioane de barili pierduți.

„Stocurile sunt singura rezervă disponibilă astăzi”, a avertizat șeful Aramco, subliniind că acestea au fost deja diminuate semnificativ.

Ruta-cheie prin care trece o cincime din petrolul lumii

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, prin care tranzitează în mod normal aproximativ o cincime din livrările globale de petrol.

Închiderea sa a forțat unele state asiatice să reducă cererea, în timp ce țările occidentale au apelat mai mult la rezervele comerciale și strategice.

Prețurile petrolului au explodat, apoi au revenit spre 100 de dolari

Piața petrolului a fost extrem de volatilă în ultimele zece săptămâni. Prețurile au urcat până la 126 de dolari pe baril la finalul lunii aprilie, înainte de a coborî spre 100 de dolari.

Mișcările au avut loc în contextul în care administrația Trump a transmis că urmărește o soluție pe termen lung pentru conflictul dintre SUA și Iran.

JPMorgan: lumea s-ar putea apropia de un punct critic în iunie

JPMorgan a avertizat că stocurile comerciale de petrol din economiile dezvoltate ar putea ajunge la niveluri de stres operațional la începutul lunii iunie.

Analiștii băncii susțin că această presiune ar putea forța un acord între SUA și Iran. În caz contrar, o nouă creștere puternică a prețurilor carburanților rafinați ar putea alimenta inflația la nivel global.

Nasser a atras atenția că piețele ar putea supraestima cantitatea de petrol care poate fi extrasă efectiv din depozite.

Potrivit acestuia, o parte importantă a rezervelor nu este disponibilă imediat, fiind blocată în conducte, niveluri minime ale tancurilor și alte necesități operaționale ale pieței globale.

Rezervele strategice nu pot compensa complet șocul

Agenția Internațională pentru Energie coordonează cea mai mare eliberare de rezerve strategice de petrol din istoria sa, însă capacitatea de extragere este limitată.

Nasser a estimat că Europa și SUA pot scoate din rezerve cel mult aproximativ două milioane de barili pe zi.

Avertisment pentru 2026: instabilitatea ar putea continua

Șeful Aramco a avertizat că, dacă Strâmtoarea Hormuz va rămâne închisă până la jumătatea lunii iunie, piețele petroliere ar putea rămâne instabile până anul viitor.

„Cu cât perturbările de aprovizionare continuă mai mult, chiar și pentru câteva săptămâni, cu atât va dura mai mult ca piețele petroliere să se reechilibreze și să se stabilizeze”, a spus Nasser.

Aramco caută rute alternative de export

Saudi Aramco analizează extinderea capacității de export prin portul Yanbu, de la Marea Roșie, un semn că gigantul petrolier încearcă să își reducă dependența de ruta prin Strâmtoarea Hormuz.

Compania a raportat o creștere a câștigurilor în primul trimestru, susținută de prețurile mai mari ale petrolului și de redirecționarea unor exporturi din Golf către Marea Roșie.

Avertismentul care zguduie piața petrolului: benzina și combustibilul pentru avioane ar putea ajunge la niveluri critice