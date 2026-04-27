După ce Germania a adoptat „regula celor 12 ore”, prețul benzinei a crescut și mai mult, în loc să scadă

Conform studiului, în primele două săptămâni de la introducerea măsurii, marja de profit la benzină a crescut, în medie, cu 6 cenți pe litru, comparativ cu cele două săptămâni anterioare.

Autoarea studiului, Leona Jung, a declarat că pachetul de măsuri „nu a dus, deocamdată, la scăderea nivelului prețurilor”.

Cercetătorii observă că prețurile cresc acum în mod sistematic de la prânz până seara.

Potrivit agenției dpa, după introducerea noii reguli, cel mai bun moment de a alimenta a devenit cu puțin timp înainte de ora 12:00, în timp ce înainte era mai avantajos să alimentezi seara.

Începând cu 1 mai, autoritățile germane intenționează să reducă temporar taxa pe benzină și motorină cu aproximativ 17 cenți pe litru până la sfârșitul lunii iunie, pentru a compensa parțial creșterea prețurilor.

De la începutul războiului din Iran la sfârșitul lunii februarie, prețurile la combustibili au crescut brusc în Germania și, în ciuda unei scăderi temporare, rămân mult peste nivelurile de dinainte de război.

Ministrul-președinte al landului Mecklenburg-Pomerania de Vest, Manuela Schwesig (51, SPD ), a cerut prelungirea reducerii la combustibil – chiar înainte de introducerea acesteia – dacă prețurile la combustibil nu scad. „Este perfect clar că această reducere trebuie prelungită atâta timp cât aceste prețuri rămân atât de mari”, a declarat Schwesig pentru postul de televiziune „phoenix”. O limită de două luni, a adăugat ea, „nu poate fi o soluție pe termen lung”.