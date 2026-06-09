Avionul de vânătoare european, la a doua încercare. Germania a creat o nouă alianță

Opt companii germane din domeniul apărării, inclusiv Airbus Defence and Space, Diehl Defence, Hensoldt, MBDA Deutschland și MTU Aero Engines, formează alianța industrială Team Gen 6 pentru a dezvolta un avion de vânătoare european de a șasea generație, potrivit La Tribune, citând surse familiarizate cu situația.

Alianța va fi anunțată oficial la Salonul Aerian ILA de la Berlin, care începe mâine, 10 iunie.

Aceasta este a doua încercare de dezvoltare paneuropeană a unui avion de vânătoare de generație următoare.

Proiectul anterior, Viitorul Sistem Aerian de Combat, a fost lansat de Franța și Germania în 2017. Spania s-a alăturat ulterior.

Cu toate acestea, din cauza numeroaselor dezacorduri dintre compania franceză Dassault și compania germană Airbus Defence and Space, proiectul a fost anulat .

Franța și Germania au anunțat ieri că abandonat proiectul comun de dezvoltare pentru un avion de vânătoare de generație următoare, care era în desfășurare încă din 2017.

Eșecul s-a produs din cauza incapacității Grupului Aerospațial European Airbus, condus de Germania, și a companiei franceze Dassault Aviation de a se pune de acord asupra conducerii proiectului și a specificațiilor tehnice ale viitorului avion de vânătoare. Acest rezultat a fost o lovitură serioasă, mai ales pentru președintele francez Emmanuel Macron, principalul susținător al unei integrări mai strânse a apărării europene, pe fondul nevoii declarate a Europei de a controla Rusia și al îndoielilor cu privire la fiabilitatea alianței cu Statele Unite.

Germania a inițiat destrămarea. În seara zilei de 8 iunie, oficialii germani au emis o declarație: cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron „au ajuns la concluzia comună că firmele implicate nu își pot uni forțele pentru a dezvolta un avion de vânătoare comun” și liderii trebuie „să accepte această realitate”. După cum a declarat un oficial guvernamental german anonim pentru Politico, Merz l-a sfătuit pe Macron să oprească dezvoltarea comună a avionului de vânătoare de generație următoare.

Partea franceză nu a avut de ales decât să asculte cu regret. În seara zilei de 8 iunie, Palatul Elysée a confirmat într-un comunicat că Airbus Defence and Space și Dassault Aviation nu au reușit să ajungă la un acord. Parisul, nu fără un resentiment evident, a adăugat: „Franța continuă să creadă că cooperarea franco-germană „este esențială atât pentru țările noastre, cât și pentru partenerii noștri europeni în domeniul apărării și securității”.

Proiectul emblematic de 100 de miliarde de euro pentru dezvoltarea și construirea unui avion de vânătoare de generație următoare, cunoscut sub numele de Viitorul Sistem Aerian de Luptă (FCAS), a fost lansat de Macron și fosta cancelară germană Angela Merkel în 2017. Noul avion de vânătoare urma să înlocuiască Eurofighter-ul german și Rafale-ul francez până în jurul anului 2040.