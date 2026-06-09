Germania caută noi parteneri după prăbușirea proiectului franco-german pentru avionul de luptă. Care sunt opțiunile Berlinului

„Suntem deja în discuții cu diverși actori de mai multe luni, după cum vă puteți imagina”, le-a spus Pistorius jurnaliștilor marți. „Dar nu vreau să speculez public despre ce proiect ar putea fi vorba sau sub conducerea cui s-ar desfășura”, a adăugat acesta, potrivit Bloomberg.

Cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron au concluzionat că firmele implicate în proiectul Future Combat Air System (FCAS), estimat la 100 de miliarde de euro, nu au reușit să ajungă la un acord, a declarat luni un oficial german.

Conflictul a fost între compania franceză Dassault Aviation și grupul Airbus, care reprezenta interesele Germaniei și Spaniei. Dassault a vrut să controleze dezvoltarea avionului, în timp ce Airbus nu a acceptat să aibă un rol secundar.

Divergențele nu au fost doar industriale. Franța dorea un avion care să poată opera de pe portavioane și să transporte armament nuclear, cerințe pe care partea germană nu le considera necesare.

Care sunt opțiunile Berlinului

Germania analizează Spania și Suedia ca opțiuni pentru un proiect alternativ fără Franța, au afirmat surse pentru Bloomberg. O altă variantă ar putea fi aderarea la proiectul GCAP al Marii Britanii, Italiei și Japoniei.

Pistorius a spus că sfârșitul FCAS „nu a fost chiar o surpriză”, adăugând că relațiile dintre cele două țări nu sunt „tensionate”.

„Avem pe agendă o serie de proiecte mai mici și mai mari, care sunt deja în derulare sau urmează să fie lansate”, a spus el.