Concedieri masive anunțate de o mare companie auto. 19.000 de locuri de muncă vor fi eliminate până la sfârșitul anului 2026

Volkswagen își va reduce forța de muncă în fabricile din Germania, 19.000 de angajați urmând să fie concediați până la sfârșitul acestui an.

Potrivit Reuters, anunțul oficial ar urma să fie făcut de directorul general al companiei, Oliver Blume, în cadrul viitoarei adunări generale a acționarilor, programată în data de 18 iunie.

Acest val de concedieri face parte din programul amplu al Volkswagen de reducere a costurilor şi a personalului în Germania.

Conform documentului consultat de Reuters, Volkswagen şi-a asumat deja, prin acorduri obligatorii, eliminarea a peste 28.000 de locuri de muncă până în 2030. Până anul trecut, costurile de producție la fabricile din Germania au fost reduse cu peste 20%, se arată în transcriptul discursului citat de Reuters.

„Am redus costurile de producție la fabricile Volkswagen din Germania cu peste 20% până în 2025”, a spus el, potrivit sursei citate.

Industria auto, principalul focar al restructurărilor în Germania

Potrivit unei analize EY, Germania a pierdut peste 341.000 de locuri de muncă în industrie din 2019 până în prezent.

Cele mai severe reduceri de personal au fost înregistrate în industria auto, un piloni al economiei germane.

Potrivit datelor citate de Bild, aproape 126.000 de locuri de muncă au dispărut în sectorul auto din 2019 până în prezent. Numai în ultimele 12 luni au fost eliminate aproximativ 32.000 de posturi. Pe locul al doilea se află industria construcțiilor de mașini și utilaje, cu peste 86.000 de locuri de muncă pierdute în aceeași perioadă.