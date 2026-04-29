Rompetrol a ieftinit benzina de 1 Mai. Prețul ar urma să fie menținut pe toată perioada minivacanței

Prețul benzinei premium din stațiile de alimentare Rompetrol era, miercuri dimineața, mult mai mic decât la concurenți și semnificativ mai mic decât cel al sortimentului standard din toate benzinăriile din România, potrivit datelor analizate de Economica.

Benzina EfixS 98, sortiment premium cu cifră octanică 98, avea un preț de doar 8,21 de lei pe litru în stațiile Rompetrol, miercuri dimineața.

Este cea de-a doua reducere, după una cu 40 de bani/litru, respectiv 50 de bani/litru, operată începând din 25 aprilie, conform sursei citate.

Din informațiile Mediafax, Rompetrol va menține acest preț redus pe toată perioada minivacanței de 1 Mai.

Prețurile concurenței

Prețul pentru benzina premium e chiar mai mic decât cel benzinei standard vândută în stațiile Rompetrol, care azi are un preț de 8,98 lei pe litru, fiind cea mai ieftină din toate lanțurile de benzinării din țară.

Cea mai ieftină benzină la fiecare lanț din Capitală, de miercuri dimineața:

Rompetrol: 8,21 lei (premium)

Petrom: 8,72 lei (standard)

OMV: 8,82 lei (standard)

MOL: 8,89 lei (standard)

Lukoil: 8,89 lei (standard)

Operează cea mai mare rafinărie din țară

Rafinăria Petromidia Năvodari, cea mai mare din țară, și Vega Ploiești, operate de Rompetrol Rafinare, au revenit la capacitatea optimă, după finalizarea reviziei planificate.

De amintit că, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, Guvernul României a declarat, printr-o ordonanță de urgență adoptată joi, situația de criză pe piața carburanților, din 1 aprilie și până pe 31 iunie, cu posibilitatea de prelungire.

Rafinăria Petromidia este cea mai mare rafinărie din România, cu o capacitate de procesare de peste 5 milioane tone materie primă/an și una dintre cele mai moderne din sud-estul Europei.

Vega este cea de-a doua rafinărie a Grupului KMG Internațional, situată în Ploiești, Prahova și care operează în regim integrat cu rafinăria Petromidia, care ii asigură materia primă. Cu o capacitate de prelucrare de 350.000 tone de materie primă/an (rafinat, păcură, jet A1, fracție C5-C6), rafinăria Vega deține poziția de unic producător pentru o serie de produse specifice printre care: normal hexan, solvenți ecologici, white spirit rafinat și alte produse petroliere (benzină naphta, white-spirit, combustibili de încălzire, combustibil lichid ușor, bitumuri de drumuri și speciale).

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român prin Ministerul Energiei (44,7%).