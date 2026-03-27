Rafinăriile Petromidia și Vega vor fi redeschise după finalizarea cu succes a reviziei planificate

Rafinăria Petromidia Năvodari, cea mai mare din țară, și Vega Ploiești, operate de Rompetrol Rafinare, vor reveni la capacitatea optimă, în următoarele zile, a anunțat companie, acest proces fiind unul foarte important și realizat etapizat, respectând toate normele de siguranță și securitate în muncă.

Odată cu această redeschidere, numărul rafinăriilor în funcțiune în România va ajunge la trei din cele patru existente. În prezent funcționează doar rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom, în timp ce Petrotel, a rușilor de la Lukoil, este închisă în contextul sancțiunilor internaționale în vigoare.

Cele două rafinării vor contribui la stabilizarea pieței naționale

Potrivit companiei, revizia celor două rafinării presupus un număr total de peste 700 de lucrări specifice de mentenanță, schimbare de catalizatori în șase instalații principale, verificări la circa 900 de echipamente (statice, dinamice și electrice), dar și inspecții și testări pentru aproape 1.200 de conducte.

„Un alt obiectiv realizat cu succes în cadrul reviziei a fost recertificarea și prelungirea autorizațiilor de funcționare din partea autorităților competente – ISCIR și CNCIR. Apreciem suportul constant al autorităților, care au facilitat finalizarea lucrărilor în termenul estimat de companie”, au transmis oficialii companiei.

Lucrările au fost executate cu sprijinul a peste 2.500 de oameni – specialiști din cadrul companiei, ai contractorului general (Rominserv) și ai celor 45 de companii implicate, cu vastă experiență în domeniu.

„Astfel, rafinăriile operate de Rompetrol Rafinare își vor relua, în cel mai scurt timp, eforturile de aprovizionare cu produse petroliere, prin care vor contribui la stabilizarea pieței naționale, într-un context dificil, atât pentru producători, cât și pentru consumatori”, au transmis oficialii.

De amintit că, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, Guvernul României a declarat, printr-o ordonanță de urgență adoptată joi, situația de criză pe piața carburanților, din 1 aprilie și până pe 31 iunie, cu posibilitatea de prelungire.

„Oprirea tehnologică a fost realizată în baza unui calendar precis, cu revizii generale programate la interval de 4 ani și opriri tehnologice efectuate la un interval de 2 ani, pentru lucrări intermediare. Menționăm că aceste revizii sunt absolut necesare pentru asigurarea unei operări în condiții de siguranță, continuitatea proceselor tehnologice și protecția mediului”, au transmis oficialii Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol).

Rafinaria Petromidia este cea mai mare rafinărie din România, cu o capacitate de procesare de peste 5 milioane tone materie primă/an și una dintre cele mai moderne din sud-estul Europei.

Vega este cea de-a doua rafinărie a Grupului KMG Internațional, situată în Ploiești, Prahova și care operează în regim integrat cu rafinăria Petromidia, care ii asigură materia primă. Cu o capacitate de prelucrare de 350.000 tone de materie primă/an (rafinat, păcură, jet A1, fracție C5-C6), rafinăria Vega deține poziția de unic producător pentru o serie de produse specifice printre care: normal hexan, solvenți ecologici, white spirit rafinat și alte produse petroliere (benzină naphta, white-spirit, combustibili de încălzire, combustibil lichid ușor, bitumuri de drumuri și speciale).

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român prin Ministerul Energiei (44,7%).