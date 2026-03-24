Midia Marine Terminal a inițiat procedurile pentru descărcarea tancului petrolier, după scufundarea remorcherului Astana, în contextul menținerii stabilității pieței de carburanți

Midia Marine Terminal a anunțat marți că a realizat o imagine de ansamblu a poziției epavei, urmând ca, în perioada următoare, să efectueze o scanare a corpului epavei împreună cu un partener extern, utilizând echipamente specializate.

„Compania lucrează pentru ranfluarea navei scufundate cât mai rapid posibil, prin colectarea datelor privind starea epavei, selectarea unei firme specializate și dezvoltarea soluțiilor tehnice necesare pentru recuperare”, se arată în comunicatul transmis.

Potrivit oficialilor, Midia Marine Terminal se află în discuții avansate cu companii specializate, certificate și cu experiență dovedită în domeniu, din România și din străinătate, pentru implementarea soluției tehnice optime în cadrul acestei operațiuni complexe. Desemnarea și contractarea unei firme pentru ranfluarea navei scufundate vor fi realizate în cel mai scurt timp posibil.

„De asemenea, compania anunță că a inițiat procedurile necesare pentru descărcarea tancului petrolier, în urma aprobării primite din partea autorităților. În contextul menținerii stabilității pieței de carburanți, descărcarea petrolierului este necesară pentru asigurarea aprovizionării Petromidiei, cea mai mare rafinărie din România”, au transmis reprezentanții companiei.

Compania anunțase anterior că, potrivit prognozelor meteo, sunt șanse mari ca luni să fie reluate operațiunile de recuperare a persoanelor dispărute după scufundarea remorcherului Astana. Căutările sunt desfășurate de instituțiile abilitate prin MRCC (ANR, ARSVOM, Forțele Navale Române).

Forțele Navale Române au anunțat că au identificat remorcherul scufundat la aproximativ cinci mile marine de portul Midia, la 26 de metri adâncime.

Remorcherul în care se aflau cinci persoane s-a scufundat miercuri dimineața. Din cei cinci membri ai echipajului, două persoane au fost recuperate și declarate decedate, iar trei marinari sunt încă dați dispăruți.

Cât țiței este în tancul petrolier

Conform informațiilor Mediafax, în petrolierul respectiv de află o cantitate de 80.000 de tone de țiței kazah.

Cantitatea din petrolier este aproximativ 40% din cea pe care OMV a returnat-o, în vara anului trecut, după ce a fost contaminată, ceea ce l-a determinat atunci pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, să semneze un ordin prin care a declarat situație de urgență – nivel criză și a autorizat eliberarea unor stocuri de țiței, după ce s-au constatat „disfuncționalități majore în aprovizionare”.

Calculul este făcut doar pentru a avea un ordin de mărime și fără nici referire la stocurile existente pe piața rafinării în iulie 2025, sau cele deținute în prezent de Rompetrol Rafinare pentru repornirea și funcționarea rafinăriei Petromidia.

Ordinul Ministrului Energiei nr. 765 din 28 iulie 2025 privind declararea situației de urgență – nivel criză și eliberarea de stocuri de urgență, publicat pe 29 iulie, a fost emis pe baza a două adrese ale companiei OMV Petrom, la care statul, prin instituția condusă de Bogdan Ivan, deține 20,69% din pachetul de acțiuni.

Mai exact, atunci ordinul a fost semnat, potrivit ministerului, după ce compania OMV Petrom a informat instituția că, în perioada 16–18 iulie, a recepționat un vas de țiței azer (92 kt) încărcat în portul Ceyhan (Turcia), dar, în urma analizelor re-efectuate și la descărcare, acest lot de țiței s-a dovedit a fi contaminat cu cloruri organice de la portul de încărcare. De asemenea, ca urmare a analizelor efectuate, Petrom a luat decizia de refuz la încărcare a încă unui transport de 92 kt. Astfel, 184 kt de țiței de import au devenit indisponibile din lanțul de aprovizionare al rafinăriei Petrobrazi.

Demnitarul a autorizat astfel atunci, după notificarea Comisiei, conform legii, eliberarea de către Societatea OMV PETROM – S.A. a 80.000 tone țiței și 30.000 tone motorină din stocurile de urgență de țiței și produse petroliere constituite de către operatorul economic în calitate de titular al obligației de stocare.

Rafinăriile Petromidia și Vega sunt în revizie programată

În prezent activitățile de producție din rafinăria Petromidia Năvodari, la fel ca și cele de la Vega Ploiești, sunt sistate pentru desfășurarea lucrărilor de revizie programată, lucrări sunt absolut necesare pentru funcționarea optimă și în deplină siguranță a celei mai mari rafinării din țară, după cum au anunțat oficialii Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), la sfârșitul lunii februarie.

Oprirea, realizată la începutul lunii martie, pentru o perioadă de aproximativ 20 de zile, s-a făcut în baza unui calendar clar, cu revizii generale programate la un interval de patru ani și opriri tehnologice efectuate la un interval de doi ani, pentru lucrări intermediare.

Rafinăria Petromidia este cea mai mare rafinărie din România, cu o capacitate de procesare de peste 5 milioane tone materie primă/an și una dintre cele mai moderne din sud-estul Europei.

Vega este cea de-a doua rafinărie a Grupului KMG Internațional, situată în Ploiești, Prahova și care operează în regim integrat cu rafinăria Petromidia, care ii asigură materia primă. Cu o capacitate de prelucrare de 350.000 tone de materie primă/an (rafinat, păcură, jet A1, fracție C5-C6), rafinăria Vega deține poziția de unic producător pentru o serie de produse specifice printre care: normal hexan, solvenți ecologici, white spirit rafinat și alte produse petroliere (benzină naphta, white-spirit, combustibili de încălzire, combustibil lichid ușor, bitumuri de drumuri și speciale).

Acţionarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct şi indirect) şi Statul Român prin Ministerul Energiei (44,7%).

În prezent în România funcționează doar o rafinărie, Petrobrazi, a OMV Petrom, cu o capacitate anuală de rafinare de 4,5 mil tone de țiței.

Sistemul este proiectat să reziste unei „furtuni de 100 de ani”

Midia Marine Terminal (MMT) este un operator specializat de infrastructură logistică maritimă, care furnizează servicii integrate pentru manipularea țițeiului și a produselor petroliere în regiunea Mării Negre. Înființată în 2007, compania a preluat în administrare danele din portul Midia, arată datele companiei.

Compania operează un sistem complex de terminal offshore de tip Single Point Mooring (SPM), amplasat la aproximativ 8,6 kilometri în largul Mării Negre, în zona Portului Midia. Acest terminal permite transferul direct de țiței între nave de mare capacitate (între 60.000 și 165.000 TDW) și facilități de stocare onshore, printr-un sistem de conducte submarine și terestre cu o lungime totală de peste 10 kilometri.

Potrivit datelor oficiale, cu o capacitate tehnică de până la 24 de milioane de tone anual și un debit operațional de până la 7.000 m³/oră, terminalul offshore asigură descărcarea eficientă a navelor de mare tonaj într-un interval de aproximativ 24–36 de ore. Sistemul este proiectat pentru operare în condiții maritime dificile, fiind construit să reziste unor scenarii extreme, inclusiv condiții echivalente unei „furtuni de 100 de ani”.