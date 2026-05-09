Executivul lansează PMAT, platforma care promite transparență și debirocratizare pentru firme

Potrivit oficialului, PMAT – „Platforma pentru stimularea competitivității mediului de afaceri, asigurarea transparenței legislative, debirocratizare și simplificare procedurală” – digitalizează integral patru procese administrative importante pentru antreprenori.

Platforma va permite derularea online a procedurilor privind Testul IMM și consultarea mediului de afaceri pentru proiectele de acte normative, gestionarea cererilor pentru incubatoare de afaceri, autorizarea reprezentanțelor firmelor românești în străinătate și comunicarea în cadrul Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat (CCA).

„De acum încolo, utilizatorii vor interacționa cu un singur portal, folosind un singur cont. Dosarele se depun digital, cu semnătură electronică, iar platforma trimite notificări automate la fiecare etapă”, a transmis Irineu Darău într-o postare publicată pe Facebook.

Conform ministerului, utilizatorii vor putea urmări în timp real stadiul dosarelor și vor avea acces online la toate documentele și notificările aferente procedurilor administrative.

Platforma a fost realizată cu finanțare europeană prin PNRR, Componenta 9 – „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”.