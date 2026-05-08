Guvernul a publicat prima analiză completă a administrației publice din România

„Pentru prima dată în România, la nivelul Guvernului a fost realizată o radiografie de ansamblu a statului român: administrația locală, centrală și companiile de stat. Raportul privind Analiza Eficienței Administrației Publice Centrale și Locale a fost elaborat la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului în cursul anului 2025, pe baza celor mai recente date oficiale disponibile la momentul redactării, aferente anului 2024”, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern.

Executivul afirmă că publicarea documentului reprezintă „o obligație față de cetățeni”, în condițiile în care administrația publică a funcționat timp îndelungat fără „transparență reală” , iar informațiile despre dimensiunea și costurile aparatului de stat au fost greu accesibile populației.

Raportul conține o analiză detaliată a mai multor structuri esențiale în funcționarea statului român. Documentul urmărește aparatul bugetar, atât la nivel local cât și central, analiza companiilor de stat, indicatori financiari ai unităților administrativ-teritoriale, dar și indicii demografici și calitatea serviciilor publice.

„Raportul realizează o radiografie a administrației publice din România, analizând numărul și cheltuielile de personal atât la nivel central, cât și local, inclusiv în companiile de stat. Sunt prezentați indicatori financiari ai administrației locale, date privind accesarea fondurilor guvernamentale și europene de către unitățile administrativ-teritoriale, precum și date demografice și indicatori privind serviciile publice de bază”, se arată în comunicat.

Datele prezentate în raport au fost colectate din surse precum Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Institutul Național de Statistică, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Consiliul Concurenței, fiind prelucrate cu sprijinul Băncii Mondiale.

„Demersul colectării și prelucrării datelor a fost de durată pentru că bazele de date sunt fragmentate, motiv pentru care acuratețea este de 95%”, mai transmite Guvernul.

Raportul emis de Guvern este disponibil aici: https://gov.ro/aab/.