Bogdan Ivan: Rafinăria Petrotel ar putea să fie redeschisă în 45 de zile, după ce România a obținut derogări din partea SUA de la aplicarea sancțiunilor

Rafinăria Petrotel deținută de Lukoil, asigură 21% din producția națională de carburanți și este singura dintre cele patru de pe teritoriul României care este închisă în prezent.

„Este o veste extrem de importantă faptul că am primit confirmare oficială din partea Guvernului american pentru derogarea de la sancțiuni împotriva Lukoil pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel a Lukoil reprezintă o veste uriașă pentru țara noastră. Prin acest mecanism, în 45 de zile, această rafinărie va putea să funcționeze din nou și să producă motorină, benzină, kerosen pentru România. E un pas în față extrem de important. 21% din producția României va fi asigurată de această rafinărie și reprezintă un principal element al stabilizării pieței din carburanți din România”, a declarat ministrul Energiei, aflat în vizită de lucru în SUA.

Un document oficial nu apare, până la ora publicării, pe site-ul Biroului pentru controlul activelor străine (Office of Foreign Assets Control – OFAC) al Trezoreriei americane, cel care emite licențele prin care Lukoil a obținut amânări repetate de la aplicarea sancțiunilor în cazul în care nu își vinde activele din afara Rusiei.

Măsuri pentru redeschiderea rafinăriei Petrotel

De amintit că Executivul a adoptat, pe 12 februarie, hotărâre de Guvern care prevede implementarea măsurii supravegherii extinse – după ce a reglementat cadrul de aplicare și în cazul sancțiunilor internaționale – în cazul activelor deținute de Lukoil în România. În calitate de supraveghetor al activității operatorilor a fost desemnat Ion – Bogdan Bugheanu, consilier la Ministerul Energiei, fiind încadrat ca personal contractual în cadrul Cabinetului Ministrului.

Cele patru entități aflate sub supraveghere extinsă sunt:

Lukoil România SRL

Petrotel-Lukoil S.A.

Lukoil Lubricants East Europe

Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam Olanda, Sucursala București

În cazul rafinăriei Petrotel, un activ valoros în contextul crizei carburanților, Ministerul Energiei a solicitat responsabililor americani creșterea duratei licenței OFAC cu cel puțin trei luni, potrivit informațiilor confirmate pentru Mediafax, după ce aceasta a fost prelungită în ultima perioadă cu o frecvență lunară, astfel încât să creeze contextul mai favorabil redeschiderii celei de-a patra rafinării din țară.

Activitatea rafinăriei Petrotel a fost oprită în octombrie anul trecut pentru lucrările programate de revizie tehnică, dar nu a mai fost reluată ulterior, pe fondul sancțiunilor internaționale impuse.

În contextul războiului din Orientul Mijlociu, în prezent suspendat ca armare a armistițiului de două săptămâni, Guvernul a adoptat un pachet de măsuri pentru atenuarea scumpirilor la pompă – declararea crizei pe piața țițeiului și produselor petroliere carburanților până la 30 iunie, limitarea adaosurilor, condiționarea exporturilor, reducerea accizei la motorină și impunerea unei taxe de solidaritate.

Rafinăriile în funcțiune în România

În prezent în România funcționează rafinăria Petrobrazi, din Ploiești, operată de OMV Petrom, iar recent au fost redeschise după revizia planificată și merg la capacitate maximă Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, ambele operate de Rompetrol.

Cea mai mare rafinărie din România este Petromidia, cu o capacitate de procesare de peste 5 milioane tone materie primă/an, fiind una dintre cele mai moderne din sud-estul Europei. Vega este cea de-a doua rafinărie a Grupului KMG Internațional, situată în Ploiești, Prahova și care operează în regim integrat cu rafinăria Petromidia, care ii asigură materia primă. Cu o capacitate de prelucrare de 350.000 tone de materie primă/an (rafinat, păcură, jet A1, fracție C5-C6), rafinăria Vega deține poziția de unic producător pentru o serie de produse petroliere specifice.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și statul român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom – care se întinde pe 400 de hectare, echivalentul a 700 de terenuri de fotbal – este a doua rafinărie din țară în funcție de capacitatea anuală de de 4,5 milioane de tone. Aceasta asigură procesarea întregii producții interne de țiței și acoperă aproximativ o treime din cererea națională de combustibil.

OMV Petrom este controlată de grupul omonim din Austria, iar statul român deține, prin Ministerul Energiei, 20,69% din pachetul de acțiuni.