Explozia de la Lukoil Ploieşti: Muncitorul rănit este în afara oricărui pericol

Luni, la ora 11.30, la rafinăria Petrotel – Lukoil S.A., aflată în revizie capitală, a avut loc un incident în timpul lucrărilor efectuate de angajaţii societăţii contractante Felbermayer S.R.L.

Evenimentul a constat într-o explozie locală în sistemul industrial de canalizare, care a dus la aruncarea capacului unui canal.

În urma incidentului, un angajat al firmei contractante a fost rănit. Acesta a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Prahova, fiind conştient şi în stare stabilă, pentru examinare şi asistenţă medicală de specialitate.

Echipele de intervenţie şi responsabilii de siguranţă din cadrul rafinăriei au acţionat imediat, fiind luate măsuri pentru prevenirea oricărei situaţii similare şi pentru investigarea cauzelor incidentului.

Conform datelor preliminare, nu s-au înregistrat daune asupra mediului şi nici impact asupra instalaţiilor tehnologice sau activităţii rafinăriei.

Compania anunţă că starea persoanei rănite este stabilă, aceasta fiind în afara oricărui pericol.