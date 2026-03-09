Explozie lângă o sinagogă din Belgia. Anchetatorii iau în calcul varianta atacului terorist

Explozia a avut loc la ora locală 4.00 în fața sinagogii situate pe Rue Léon Frédéricq din Liège, conform Le Figaro. Geamurile clădirilor din vecinătate au fost sparte, a transmis un purtător de cuvânt al poliției din Liège prin intermediul unui comunicat.

Motivele sunt încă necunoscute, dar nu este exclusă varianta atacului terorist. Polițiștii au mai anunțat că nu au existat răniți și că sunt „doar pagube materiale”.

În zonă a fost stabilit un perimetru de securitate pentru a permite desfășurarea investigației. Sinagoga, construită în 1899, este și un muzeu care expune diverse artefacte religioase și istoria comunității evreiești din Liège, conform site-ului său web.

Experții în securitate au avertizat asupra creșterii riscului producerii de atacuri teroriste în țările occidentale după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.