Prima pagină » Știri externe » Explozie lângă o sinagogă din Belgia. Anchetatorii iau în calcul varianta atacului terorist

Explozie lângă o sinagogă din Belgia. Anchetatorii iau în calcul varianta atacului terorist

O explozie puternică s-a produs în noaptea de duminică spre luni lângă o sinagogă din Belgia. Anchetatorii iau în calcul varianta unui atac terorist. Potrivit primelor informații nu sunt persoane rănite în urma exploziei.
Explozie lângă o sinagogă din Belgia. Anchetatorii iau în calcul varianta atacului terorist
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
09 mart. 2026, 10:22, Știri externe

Explozia a avut loc la ora locală 4.00 în fața sinagogii situate pe Rue Léon Frédéricq din Liège, conform Le Figaro. Geamurile clădirilor din vecinătate au fost sparte, a transmis un purtător de cuvânt al poliției din Liège prin intermediul unui comunicat.

Motivele sunt încă necunoscute, dar nu este exclusă varianta atacului terorist. Polițiștii au mai anunțat că nu au existat răniți și că sunt „doar pagube materiale”.

În zonă a fost stabilit un perimetru de securitate pentru a permite desfășurarea investigației. Sinagoga, construită în 1899, este și un muzeu care expune diverse artefacte religioase și istoria comunității evreiești din Liège, conform site-ului său web.

Experții în securitate au avertizat asupra creșterii riscului producerii de atacuri teroriste în țările occidentale după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie?
G4Media
Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care vor participa la o competiție națională la București. Câștigătorii din România merg la campionatul mondial. Ce știe să facă robotul elevilor piteșteni
Gandul
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă 1.620 de lei. Mulți nu sunt atenți la asta
Cancan
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport
Luptător MMA din România, condamnat la 20 de ani pentru viol și trafic de droguri, face live-uri pe TikTok din Italia
Libertatea
Este sau nu păcat să speli rufe de Sfinții 40 de Mucenici? Ce arată tradiția despre ziua de 9 Martie
CSID
Titi Aur: șoferii de mașini electrice ar trebui să urmeze cursuri de pregătire la achiziție
Promotor