Trupa Franz Ferdinand acuză armata israeliană că i-a folosit melodia fără acord într-un videoclip de propagandă

Trupa britanică Franz Ferdinand a criticat public armata israeliană după ce piesa lor „Take Me Out” a fost folosită fără acord într-un videoclip care promovează atacurile aeriene ale Israelului asupra Iranului. Solistul Alex Kapranos a condamnat gestul, spunând că utilizarea muzicii în acest context este „dezgustătoare”, scrie Euronews.
09 mart. 2026, 11:14

Controversa a izbucnit după ce Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare, fără acord , celebra piesă „Take Me Out”, lansată de Franz Ferdinand în 2004, arată Euronews.

Melodia rulează pe fundalul unor imagini cu avioane de luptă și explozii. În același timp, un militar israelian laudă atacurile aeriene ale armatei în cadrul operațiunii militare împotriva Iranului. Clipul a fost publicat cu mesajul „Operation Roaring Lion – this is how it’s done”.

Reacția dură a solistului Alex Kapranos

Frontmanul trupei, Alex Kapranos, a reacționat pe Instagram, criticând folosirea melodiei fără permisiunea formației. „Acești ucigași belicoși folosesc muzica noastră fără consimțământul nostru. Ne face să ne simțim dezgustați și furioși”, a scris artistul, adăugând că gestul reflectă „aroganța de a lua ceea ce nu le aparține”.

Mesajul a fost distribuit rapid pe rețelele sociale și a alimentat dezbaterea despre folosirea muzicii artiștilor în scopuri politice sau militare fără acordul acestora.

Un nou caz de muzică folosită fără acord

Nu este prima situație recentă în care melodii celebre sunt folosite în videoclipuri politice sau militare fără aprobarea autorilor.

Unul dintre compozitorii piesei „Macarena”, Antonio Romero Monge din duo-ul Los del Río, a criticat recent utilizarea melodiei într-un videoclip distribuit de Casa Albă. Clipul respectiv prezenta bombardamentele din cadrul operațiunii militare împotriva Iranului.

Artistul a spus că a simțit „un disconfort profund” după ce imaginile au devenit virale pe internet.

