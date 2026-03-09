Prima pagină » Cultură-Media » Jennifer Runyon, actrița din „Ghostbusters” și „Charles in Charge”, a murit după o luptă cu cancerul

Jennifer Runyon, actrița cunoscută pentru rolurile sale din „Ghostbusters” și serialul de comedie al CBS „Charles in Charge”, a murit pe 6 martie. la vârsta de 65 de ani. Actrița a dus o scurtă luptă cu cancerul.
09 mart. 2026

Prietena apropiată a lui Runyon, Erin Murphy, a confirmat decesul acesteia într-o postare pe Facebook, scriind: „Sunt foarte tristă să vă anunț că prietena mea Jennifer Runyon Corman a decedat după o scurtă luptă cu cancerul. Există oameni cu care știi că vei fi prietenă înainte chiar să îi cunoști. Era o femeie specială. Îmi vei lipsi, Jenn. Gândurile mele sunt alături de familia ta și de copiii tăi minunați”.

Producțiile în care a apărut

Runyon a debutat în lungmetrajul din 1980 „To All a Good Night” și a continuat cu roluri secundare în comediile „Up the Creek” și „Ghostbusters”, ambele lansate în 1984, potrivit Variety.

Actrița a avut și un rol principal, cel al lui Gwendolyn Pierce, în sitcomul din 1984 „Charles in Charge”, în primul sezon al serialului. În 1988, a interpretat-o pe Cindy Brady în filmul de televiziune „A Very Brady Christmas”.

Tot în 1988, Runyon a jucat rolul principal în „The In Crowd” și a apărut în episodul pilot al serialului „Quantum Leap”. De asemenea, a jucat în comedia „18 Again!” și a avut apariții ca invitată în „Murder, She Wrote”, „A Man Called Sarge” și „Beverly Hills, 90210”.

Runyon s-a născut pe 1 aprilie 1960, în Chicago, Illinois, fiind fiica prezentatorului radio și disc jockey-ului Jim Runyon și a actriței Jane Roberts.

În 1991, Runyon s-a căsătorit cu Todd Corman, un antrenor de baschet universitar care lucra și în producția de film și televiziune între sezoanele sportive. Cuplul are doi copii: un fiu pe nume Wyatt și o fiică pe nume Bayley.

În 2014, Runyon a declarat că s-a retras parțial din actorie și că lucrează ca profesoară.

„Va fi mereu amintită pentru dragostea ei pentru viață și devotamentul față de familie și prieteni”, se arată în postarea de omagiu de pe Facebook. „Știu că de sus ne privește pe toți cu zâmbetul ei frumos. Odihnește-te în pace, Jenn a noastră”.

