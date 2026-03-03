A murit Zsolt Kerestély. Compozitorul avea 91 de ani

De-a lungul carierei sale, Kerestély a semnat peste 700 de piese, multe dintre ele devenind adevărate hituri ale muzicii românești.

Cântărețul Paul Surugiu a postat un mesaj pe rețelele sociale.

„Maestrul Kerestély a fost ca un mentor pentru mine, oferindu-mi sfaturi, calm și bucurie. Am avut onoarea să colaborez cu el la peste 20 de cântece și mai multe albume. Cântecul său emblematic, ‘Copacul’, continuă să emoționeze generații întregi. A fost un om cald și blând, care va rămâne mereu în inimile noastre.”, a scris el.

Printre melodiile celebre ale compozitorului se numără „Copacul”, interpretată de Aurelian Andreescu, „Tăcutele iubiri” interpretată de Eva Kiss și „Lumea de dragoste” interpretată de Angela Similea.

Născut pe 12 mai 1934 într-o familie de preoți reformați din Șiclod, județul Harghita, Kerestély a început studiul muzicii încă din copilărie, concentrându-se pe orgă și pian. După serviciul militar, s-a stabilit la Cluj, unde a urmat cursurile Conservatorului.

Piesa „Copacul”, lansată în 1975, a marcat punctul culminant al carierei sale, devenind un hit apreciat și pe plan internațional. În anii mai recenți, compozitorul s-a dedicat în special lucrărilor instrumentale pentru pian, continuând să creeze muzică cu aceeași pasiune.