Prima pagină » Cultură-Media » A murit Zsolt Kerestély. Compozitorul avea 91 de ani

A murit Zsolt Kerestély. Compozitorul avea 91 de ani

Renumitul compozitor Zsolt Kerestély s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală impresionantă.
A murit Zsolt Kerestély. Compozitorul avea 91 de ani
Captură video YouTube/ Altceva cu Adrian Artene
Andrei Rachieru
03 mart. 2026, 18:39, Cultură-Media

De-a lungul carierei sale, Kerestély a semnat peste 700 de piese, multe dintre ele devenind adevărate hituri ale muzicii românești.

Cântărețul Paul Surugiu a postat un mesaj pe rețelele sociale.

„Maestrul Kerestély a fost ca un mentor pentru mine, oferindu-mi sfaturi, calm și bucurie. Am avut onoarea să colaborez cu el la peste 20 de cântece și mai multe albume. Cântecul său emblematic, ‘Copacul’, continuă să emoționeze generații întregi. A fost un om cald și blând, care va rămâne mereu în inimile noastre.”, a scris el.

Printre melodiile celebre ale compozitorului se numără „Copacul”, interpretată de Aurelian Andreescu, „Tăcutele iubiri” interpretată de Eva Kiss și „Lumea de dragoste” interpretată de Angela Similea.

Născut pe 12 mai 1934 într-o familie de preoți reformați din Șiclod, județul Harghita, Kerestély a început studiul muzicii încă din copilărie, concentrându-se pe orgă și pian. După serviciul militar, s-a stabilit la Cluj, unde a urmat cursurile Conservatorului.

Piesa „Copacul”, lansată în 1975, a marcat punctul culminant al carierei sale, devenind un hit apreciat și pe plan internațional. În anii mai recenți, compozitorul s-a dedicat în special lucrărilor instrumentale pentru pian, continuând să creeze muzică cu aceeași pasiune.

Recomandarea video

Cristina Chiriac, propunererea pentru funcția de procuror general, „eroină” într-un raport european privind atacuri la liberatea presei
G4Media
Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România, în democrație, are 0
Gandul
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
Libertatea
Orez sârbesc de post. Trucul folosit de gospodine la această rețetă
CSID
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Promotor