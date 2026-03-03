Muzeele mirosului: Cercetătorii recreează arome din trecut, de la T. Rex la mașina Reginei Elisabeta a II-a

Muzeele readuc istoria la viață prin intermediul mirosului. Cercetătorii și parfumierii recreează arome antice și istorice pentru vizitatori. Experții descriu această inițiativă drept o „mașină a timpului pentru nas”, potrivit TheGuardian.

Cercetătorii spun că domeniul face parte dintr-un câmp emergent numit arheologia mirosului. Abordarea combină chimia, istoria și știința senzorială. Scopul este reconstruirea modului în care mediile din trecut erau resimțite și percepute olfactiv.

Egiptul antic, recreat prin miros

Un proiect important a recreat aroma balsamurilor folosite la mumificarea egipteană. Oamenii de știință au analizat reziduuri din vasele funerare (canope) datând din 1450 î.e.n. Au identificat ceară de albine, rășini de pin și cumarină cu note asemănătoare vaniliei.

Parfumierii au dezvoltat apoi o versiune sigură pentru public a aromei. Mirosul este bogat și cald, cu accente ușor pământii. El a fost folosit în expoziții din Europa și America de Nord.

Cercetătorii spun că mirosul face istoria abstractă mai tangibilă. Le amintește vizitatorilor că trecutul era senzorial și intens trăit.

De la străzile vikinge la respirația unui T. Rex

Utilizarea mirosului în muzee nu este o noutate. Centrul Viking Jorvik a introdus experiențe olfactive încă din anii 1980. Astăzi, însă, reconstrucțiile se bazează pe analize chimice și cercetări de arhivă.

Specialiștii au recreat chiar și respirația unui Tyrannosaurus rex. Paleontologii au oferit date din fosile pentru a ghida procesul. Obiectivul a fost plauzibilitatea științifică, nu efectul spectaculos.

Experții spun că utilizarea mirosului a trecut de la divertisment la interpretare bazată pe cercetare.

Mașini regale și memorie culturală

Noile expoziții explorează și mirosuri istorice moderne. Vizitatorii pot simți acum interiorul Roverului P5B al reginei Elisabeta a II-a. Reconstrucția s-a bazat pe analiza aerului și interviuri istorice.

O altă instalație recreează mirosul bibliotecii Catedralei Sf. Paul din Londra. Aroma evocă piele uzată, tutun, lemn și note fine de vanilie.

Cercetătorii cred că mirosul extinde modul în care este înțeles patrimoniul. El poate dezvălui rute comerciale, materiale și practici culturale. Unii specialiști dezvoltă chiar o „inventariere a mirosurilor” pentru conservare.

Experții susțin că istoria este adesea tratată predominant vizual. Integrarea mirosului contestă această perspectivă și aprofundează experiența.

Arheologia mirosului continuă să se dezvolte la nivel global. Ea ar putea redefini în curând modul în care muzeele spun poveștile trecutului.