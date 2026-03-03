Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Descoperire preistorică: Arheologii identifică unele dintre cele mai vechi petroglife cunoscute până acum

Petroglife antice, descoperite recent într-un sit izolat, ar putea rescrie istoria simbolismului și a artei rupestre timpurii.
Bianca Popa
03 mart. 2026, 15:01, Cultură-Media

Arheologii au descoperit un panou antic cu petroglife într-o regiune izolată din interiorul Venezuelei. Situat în Quebrada Seca, în satul Monagas, situl conține gravuri vechi, posibil de 4.000 – 8.000 de ani, scrie DailyGalaxy.

Dacă se confirmă, aceste sculpturi sunt printre cele mai vechi exemple cunoscute de artă rupestră din estul Venezuelei.

Descoperirea evidențiază importanța regiunii în tradițiile simbolice preistorice. Autoritățile locale spun că această descoperire consolidează profilul cultural și semnificația arheologică a statului Monagas.

Simboluri antice sculptate în piatră

Panoul de artă rupestră a fost descoperit la aproximativ 3,5 kilometri de San Félix, în Cedeño. Situat la circa 650 de metri altitudine, situl prezintă spirale, cercuri concentrice și figuri antropomorfe. Cercetătorii cred că aceste motive ar putea reflecta cosmologia timpurie, ciclurile apei și spiritele ancestrale.

Gravurile prezintă modele deliberate, indicând un sens simbolic și nu simple urme întâmplătoare. Istoricii afirmă că situl demonstrează că zona a fost un important coridor cultural pentru populațiile antice.

Patrimoniu și provocări de conservare

Oficialii subliniază necesitatea protejării petroglifelor fragile de eroziune și de intervenția umană. Simpla atingere sau folosirea cretei pentru a evidenția imaginile în fotografii poate accelera deteriorarea suprafeței. Autoritățile locale colaborează cu organizații de patrimoniu pentru a înregistra și proteja situl.

Sunt planificate întâlniri cu instituții naționale de patrimoniu cultural pentru certificarea și studierea științifică a gravurilor. De asemenea, oficialii speră ca situl să poată fi inclus într-un circuit de turism sustenabil, rămânând în același timp protejat.

Descoperirea petroglifelor se adaugă patrimoniului bogat de artă rupestră indigenă din Venezuela.

 

