O replică impresionantă a „Atacului de la Smârdan” a lui Nicolae Grigorescu va fi licitată la casa Artmark

O apariție spectaculoasă pe piața de artă din România readuce în prim-plan una dintre imaginile-fanion ale istoriei naționale: „Atacul de la Smârdan” al lui Nicolae Grigorescu.

O variantă de mai mici dimensiuni a celebrei compoziții, realizată în 1903 de pictorul româno-francez Emilian Lăzărescu, va fi oferită în licitație de Casa A10 by Artmark.

Lucrarea reprezintă o replică a capodoperei considerate una dintre cele mai valoroase opere de artă românească aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, se arată într-un comunicat ArtMark.

Replica a fost realizată la doar 18 ani după realizarea originalului

Pictura lui Lăzărescu a fost realizată la doar 18 ani după finalizarea monumentalei versiuni semnate de Grigorescu, în 1885, la rândul ei inspirată direct din experiența artistului pe frontul Războiului de Independență din 1877–1878.

Momentul are o semnificație culturală aparte: readuce în atenția publicului nu doar forța iconică a compoziției lui Grigorescu, ci și importanța procesului de restaurare prin care va trece lucrarea de mari dimensiuni din colecția Muzeului Național de Istorie.

„Una dintre cele mai importante opere din patrimoniul cultural”

„Este, fără discuție, una dintre cele mai importante opere aflate în patrimoniul instituției noastre și sigur una din cele mai importante piese din patrimoniul cultural național.

După deschiderea muzeului, în 1972, a făcut parte din expoziția permanentă până în 2002.

L-am expus în anul 2023, pentru a putea fi admirat de public înainte de a intra în restaurare și este foarte important ca acest proces să aibă loc, pentru ca pictura să-și recapete strălucirea de altădată și pentru a putea fi prezentată, din nou, în cadrul expozițiilor noastre”, arată Cornel Constantin Ilie, managerul interimar al Muzeului Național de Istorie a României.

Restauratori de excepție

Acesta și-a exprimat încrederea în echipa de restauratori, Sorina Gheorghiță și lector univ. Romeo Gheorghiță, subliniind că măiestria lor poate fi deja observată în cadrul unei expoziții dedicate restaurării picturilor din patrimoniul muzeului, unde este prezentată și o altă lucrare de Grigorescu, „Dorobanțul”.

Nicolae Grigorescu a construit celebra compoziție pornind de la experiența directă a frontului, fiind unul dintre pictorii oficiali ai campaniei românești din Bulgaria.

Numeroasele crochiuri și schițe realizate pe teren au stat la baza marilor sale compoziții istorice. Tocmai această autenticitate, dublată de forța plastică a scenei, face din „Atacul de la Smârdan” una dintre capodoperele artei românești și, probabil, cea mai importantă operă de artă cu temă istorică aflată încă pe teritoriul României.

„Să transpui o operă de la scară mare la scară mică nu e ușor”

În acest context, replica realizată de Emilian Lăzărescu capătă o valoare aparte, depășind simpla dimensiune de piață.

„Nu este de mirare că Emilian Lăzărescu a dorit să se raporteze la opera lui Nicolae Grigorescu.

A fost atras de această lucrare și a reprodus-o aproape identic, ceea ce este mare lucru, pentru că e foarte greu să transpui în opera ta, la o scară mai mică, opera identică a celui pe care, poate, l-ai considerat a fi un maestru al tău.

Evident că lucrarea l-a provocat. Și opera sa este, de asemenea, remarcabilă”, a mai spus directorul muzeului.

De admirat la Palatul Cesianu

Pictura semnată de Lăzărescu poate fi admirată în cadrul expoziției dedicate Licitației de Primăvară, la Palatul Cesianu-Racoviță, zilnic, de luni până duminică, între orele 10:00 și 20:00, cu intrare liberă.

Astfel, „Atacul de la Smârdan” trăiește, simbolic, un nou moment de vizibilitate: în timp ce capodopera lui Grigorescu așteaptă să revină restaurată în fața publicului, ecoul său artistic continuă să emoționeze și să circule prin istorie, prin ateliere și prin sălile de licitație.