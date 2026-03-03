Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » O nouă descoperire pune sub semnul întrebării originile monumentului Stonehenge

O nouă descoperire pune sub semnul întrebării originile monumentului Stonehenge

Un nou studiu despre Stonehenge pune sub semnul întrebării teoriile privind originea Pietrei Altarului și istoria monumentului.
O nouă descoperire pune sub semnul întrebării originile monumentului Stonehenge
Sursa: Pixabay
Bianca Popa
03 mart. 2026

Un nou studiu, publicat în revista Nature, schimbă ceea ce știam despre originile Stonehenge. Cercetătorii susțin că Piatra Altarului nu provine din Țara Galilor, potrivit PopularMechanics.

În schimb, dovezile indică faptul că aceasta își are originea în nord-estul Scoției.

Descoperirea contrazice decenii de cercetări geologice. De asemenea, ridică noi întrebări despre rețelele comerciale din perioada neolitică.

Amprenta chimică indică Scoția

Oamenii de știință au analizat granulele minerale din fragmente ale Pietrei Altarului, care cântărește șase tone. Blocul de gresie măsoară aproximativ 4,8 metri lungime și aproape un metru lățime. Acesta este parțial îngropat în cercul de la Stonehenge, în Wiltshire.

Cercetătorii au creat o amprentă chimică pe baza vârstei și compoziției mineralelor. Rezultatele au arătat granule cu vârste cuprinse între între 1 și 2 miliarde de ani. Alte minerale au fost datate la aproximativ 450 de milioane de ani.

Semnătura chimică a coincis cu roci din Bazinul Orcadian, în Scoția. Aceasta diferă clar de substratul geologic din Brecon Beacons, în Țara Galilor.

Regândirea Britaniei neolitice

Mult timp s-a crezut că Piatra Altarului provine din sud-estul Țării Galilor. Noua cercetare respinge această teorie larg acceptată. Cercetătorii încearcă acum să identifice sursa exactă din Scoția.

Piatra a parcurs aproximativ 750 de kilometri până în sudul Angliei. O asemenea călătorie ar fi necesitat o planificare avansată. Specialiștii sugerează că ar fi putut fi folosite rute maritime de coastă.

Descoperirea indică existența unor rețele comerciale complexe în jurul anului 2600 î.e.n. De asemenea, ea sugerează un nivel ridicat de organizare socială.

Experții spun că transportul terestru al unui asemenea bloc ar fi fost extrem de dificil. Concluziile studiului oferă o nouă perspectivă asupra Britaniei preistorice.

