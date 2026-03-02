Un tablou de Rembrandt, în valoare de milioane, redescoperit după 65 de ani

„Viziunea lui Zaharia în Templu” de Rembrandt, din 1633, a fost exclusă de pe lista lucrărilor maestrului olandez în 1960 și a dispărut după ce a fost vândută unui colecționar privat în anul următor. Dar a reapărut când proprietarii săi l-au prezentat pentru teste la Rijksmuseum din Amsterdam, care a fost supus unei examinări de doi ani, potrivit BBC.

„Când l-am văzut în studioul nostru, când a fost restaurat, am fost imediat impresionat de puterea incredibilă pe care o are”, a declarat directorul Rijksmuseum, Taco Dibbits.

Rijksmuseum primește numeroase e-mailuri de la persoane care solicită informații despre picturile pe care le-au moștenit sau le-au cumpărat, a spus Dibbits. În acest caz, știau că ar putea fi ceva special.

„Am primit-o prin e-mail și unul dintre curatorii noștri s-a gândit că este o imagine cu adevărat interesantă, știam despre pictura asta de peste 100 de ani, dar nu o văzusem niciodată.”

A fost confirmată autenticitatea

Muzeul a confirmat autenticitatea după ce a studiat vopselele, care se potrivesc cu cele folosite de Rembrandt în acea perioadă, precum și tehnica de pictură și stratificarea, care sunt, de asemenea, comparabile cu alte lucrări timpurii ale sale.

Semnătura este originală, iar panoul de lemn datează din perioada corectă, au declarat cercetătorii. „Analiza materialelor, asemănările stilistice și tematice, modificările aduse de Rembrandt și calitatea generală a picturii susțin concluzia că această pictură este o operă autentică”, a precizat galeria.

Pictura are toate semnele distinctive ale lui Rembrandt la „vârful” carierei sale de la începutul carierei sale, a spus Dibbits.

„Este de foarte înaltă calitate. Uneori, în portretele lui Rembrandt, simți că produce în cantitate, dar în această pictură simți cu adevărat că și-a dedicat sufletul.” Muzeul va expune tabloul publicului începând de miercuri.

Valoarea sa nu este cunoscută, dar prețul record mondial de licitație pentru o pictură de Rembrandt este de 20 de milioane de lire sterline, stabilit în 2009.

Luna trecută, un desen al unui leu realizat de artist s-a vândut cu 18 milioane de dolari (13 milioane de lire sterline).