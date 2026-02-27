Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă

Paramount a câștigat lupta pentru Warner Bros Discovery după ce Netflix s-a retras din cursă. Tranzacția a fost încheiată la 31 de dolari pe acțiune pentru întreaga companie, inclusiv CNN, potrivit ANSA.

Netflix a explicat decizia de a renunța printr-un mesaj direct. „Tranzacția nu mai este atractivă din punct de vedere financiar. Ar fi fost o afacere bună la prețul potrivit, nu la orice preț”, au declarat directorii executivi Ted Sarandos și Greg Peters.

CBS și CNN, rivali sub același acoperiș

Paramount deține deja CBS, un rival direct al CNN. Nimeni nu știe încă ce planuri are David Ellison pentru cele două rețele care vizează același public.

Fuziunea ridică întrebări serioase despre viitorul angajaților din cele două redacții. Paramount a identificat deja sinergii în valoare de 6 miliarde de dolari, ceea ce stârnește temeri privind reduceri masive de locuri de muncă.

Umbra lui Trump asupra fuziunii

Mai îngrijorătoare decât fuziunea în sine este posibila influență a lui Donald Trump asupra noului imperiu media. Larry Ellison, tatăl lui David, este prieten cu președintele și a cumpărat recent o proprietate în Florida pentru a fi mai aproape de el.

Trump, critic vocal al presei, pe care a numit-o „dușmanul poporului”, ar putea folosi această prietenie pentru a influența acoperirea mediatică. În schimb, spun criticii, ar putea aproba fuziunea în instanță antitrust.

Odată cu achiziția Warner, familia Ellison controlează acum Hollywood, știri, streaming, social media și tehnologie. Paramount+ și HBO Max, CNN și CBS, Oracle și TikTok se află sub același acoperiș.

Este un imperiu comparabil cu cel al lui Rupert Murdoch la apogeu, când includea și Sky în Europa. Murdoch și-a redus dimensiunile între timp, dar rămâne cea mai influentă voce pentru publicul conservator american prin rețeaua Fox.

Reacția autorităților

Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a avertizat că fuziunea nu este o afacere încheiată. „Nu este o afacere încheiată”, a declarat el, promițând o analiză riguroasă a implicațiilor pentru economia statului California.