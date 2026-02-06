Paramount dă în judecată un studio de la Hollywood pentru drepturile asupra măștii „Ghostface” din filmul Scream

Companiile cer să-și apere drepturile asupra măștii „Ghostface”, devenită celebră datorită seriei de filme de groază „Scream”, potrivit Reuters.

Paramount și Spyglass susțin că Alterian a încercat să îi constrângă să plătească milioane de dolari pentru a evita un proces privind drepturile de autor. Acest lucru s-ar fi întâmplat cu doar câteva săptămâni înainte de lansarea continuării „Scream 7”, programată la sfârșitul acestei luni.

Cearta privind drepturile de autor

Un avocat al Alterian a declarat că studioul intenționează să depună o plângere privind masca „Scream” mai târziu.

Companiile de film susțin că au obținut licența corespunzătoare pentru mască de la compania de costume care a creat-o. Ele afirmă că Alterian și-a pierdut dreptul de a da în judecată, ridicând pretențiile prea târziu.

Primul film „Scream” a fost lansat în 1996.

„Este un șablon familiar al filmelor de groază ca personajele să ignore pericolul până când este prea târziu. În cinema, întârzierea sporește suspansul”, a declarat Paramount în plângere.

Alterian a fost fondată de designerul de machiaj și efecte speciale Tony Gardner. Studioul său a lucrat la filme precum „Zombieland”, „Jackass” și „Hairspray”. De asemenea, a contribuit la crearea căștilor pentru duo-ul de muzică electronică Daft Punk.

Discuții „sporadice” privind o înțelegere

Potrivit plângerii Paramount și Spyglass, Gardner a declarat că a creat masca Ghostface în 1991.

Procesul menționează că, după discuții „sporadice” privind o înțelegere, Alterian a amenințat că va da în judecată studiourile de film în ianuarie pentru utilizarea măștii fără licență.

Studiourile afirmă că au licența pentru mască de la producătorul de costume Fun World, care susține, de asemenea, că a creat masca în 1991.

Paramount și Spyglass subliniază că Alterian nu a întreprins niciodată acțiuni legale împotriva Fun World și nu a dat în judecată pentru filmele anterioare din seria „Scream”.

Ele solicită instanței să declare că pretențiile Alterian sunt prescrise și că drepturile de autor nu au fost încălcate.